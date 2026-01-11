ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均はプラスに転じる ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 49511.48（+7.41 +0.01%）
ナスダック 23757.56（+86.21 +0.36%）
CME日経平均先物 54240（大証終比：+2160 +3.99%）
欧州株式12日終値
英FT100 10140.70（+16.10 +0.16%）
独DAX 25405.34（+143.70 +0.57%）
仏CAC40 8358.76（-3.33 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.532（+0.000）
10年債 4.171（+0.006）
30年債 4.822（+0.010）
期待インフレ率 2.292（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.373（-0.001）
カナダ 3.396（+0.012）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.20（+0.08 +0.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4624.50（+123.60 +2.75%）
ビットコイン（ドル）
91725.81（+1098.33 +1.21%）
（円建・参考値）
1450万0933円（+173635 +1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
