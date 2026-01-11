NY株式12日（NY時間13:18）（日本時間03:18）
ダウ平均　　　49511.48（+7.41　+0.01%）
ナスダック　　　23757.56（+86.21　+0.36%）
CME日経平均先物　54240（大証終比：+2160　+3.99%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10140.70（+16.10　+0.16%）
独DAX　 25405.34（+143.70　+0.57%）
仏CAC40　 8358.76（-3.33　-0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.532（+0.000）
10年債　 　4.171（+0.006）
30年債　 　4.822（+0.010）
期待インフレ率　 　2.292（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（-0.022）
英　国　　4.373（-0.001）
カナダ　　3.396（+0.012）
豪　州　　4.703（+0.015）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.20（+0.08　+0.14%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4624.50（+123.60　+2.75%）

ビットコイン（ドル）
91725.81（+1098.33　+1.21%）
（円建・参考値）
1450万0933円（+173635　+1.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ