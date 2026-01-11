ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５６ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式12日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 49447.32（-56.75 -0.11%）
ナスダック 23751.46（+80.11 +0.34%）
CME日経平均先物 54150（大証終比：+2070 +3.83%）
欧州株式12日終値
英FT100 10140.70（+16.10 +0.16%）
独DAX 25405.34（+143.70 +0.57%）
仏CAC40 8358.76（-3.33 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.543（+0.011）
10年債 4.175（+0.010）
30年債 4.825（+0.013）
期待インフレ率 2.294（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.373（-0.001）
カナダ 3.398（+0.014）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.02（-0.10 -0.17%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4627.20（+126.30 +2.81%）
ビットコイン（ドル）
92236.19（+1608.71 +1.78%）
（円建・参考値）
1458万4386円（+254369 +1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49447.32（-56.75 -0.11%）
ナスダック 23751.46（+80.11 +0.34%）
CME日経平均先物 54150（大証終比：+2070 +3.83%）
欧州株式12日終値
英FT100 10140.70（+16.10 +0.16%）
独DAX 25405.34（+143.70 +0.57%）
仏CAC40 8358.76（-3.33 -0.04%）
米国債利回り
2年債 3.543（+0.011）
10年債 4.175（+0.010）
30年債 4.825（+0.013）
期待インフレ率 2.294（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.373（-0.001）
カナダ 3.398（+0.014）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.02（-0.10 -0.17%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4627.20（+126.30 +2.81%）
ビットコイン（ドル）
92236.19（+1608.71 +1.78%）
（円建・参考値）
1458万4386円（+254369 +1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ