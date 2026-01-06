きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台後半まで一時買い戻されている。５日ぶりの反発だが、２００日線でサポートされた格好となっている。一方、ポンド円は２１３円台まで一時上昇し、２００８年以来の高値を更新。



エコノミストは、英インフレが４月に英中銀の目標の２％水準まで低下する可能性があると指摘している。過去５年の大半で目標を上回って推移してきたインフレが、ようやく沈静化する見通しだという。同エコノミストは、昨年の予算案で発表された措置を含む政府管理価格の大幅な低下に加え、卸売エネルギー価格の下落がインフレを押し下げると説明。また、今年はイースターが例年より早いため、パッケージツアーや航空運賃の値上がりも昨年ほど大きくならない見込みだと述べている。



こうした要因から、英中銀は追加利下げが可能になるとし、現在の３．７５％から３．００％まで引き下げられると予想している。



GBP/USD 1.3459 GBP/JPY 212.85 EUR/GBP 0.8669



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト