ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は９３ドル安に下げ渋る ナスダックはプラス圏
NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 49410.78（-93.29 -0.19%）
ナスダック 23699.06（+27.71 +0.12%）
CME日経平均先物 54165（大証終比：+2085 +3.86%）
欧州株式12日GMT16:08
英FT100 10138.61（+14.01 +0.14%）
独DAX 25404.43（+142.79 +0.57%）
仏CAC40 8338.61（-23.48 -0.28%）
米国債利回り
2年債 3.545（+0.013）
10年債 4.187（+0.022）
30年債 4.842（+0.030）
期待インフレ率 2.297（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.841（-0.022）
英 国 4.379（+0.005）
カナダ 3.402（+0.018）
豪 州 4.703（+0.015）
日 本 2.089（+0.017）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.13（+0.01 +0.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4631.40（+130.50 +2.90%）
ビットコイン（ドル）
91689.25（+1061.77 +1.17%）
（円建・参考値）
1448万9652円（+167792 +1.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
