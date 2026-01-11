NY株式12日（NY時間11:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　49410.78（-93.29　-0.19%）
ナスダック　　　23699.06（+27.71　+0.12%）
CME日経平均先物　54165（大証終比：+2085　+3.86%）

欧州株式12日GMT16:08
英FT100　 10138.61（+14.01　+0.14%）
独DAX　 25404.43（+142.79　+0.57%）
仏CAC40　 8338.61（-23.48　-0.28%）

米国債利回り
2年債　 　3.545（+0.013）
10年債　 　4.187（+0.022）
30年債　 　4.842（+0.030）
期待インフレ率　 　2.297（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.841（-0.022）
英　国　　4.379（+0.005）
カナダ　　3.402（+0.018）
豪　州　　4.703（+0.015）
日　本　　2.089（+0.017）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝59.13（+0.01　+0.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4631.40（+130.50　+2.90%）

ビットコイン（ドル）
91689.25（+1061.77　+1.17%）
（円建・参考値）
1448万9652円（+167792　+1.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ