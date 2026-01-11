　ＥＣＢと英中銀の金利の道筋が乖離する中、ユーロはポンドに対して上昇が予想されるとの指摘が出ている。英国のインフレが減速する中、英中銀はさらに利下げを行うと予想される一方、ＥＣＢは当面金利を据え置く可能性が高い。

　「英中銀が市場が現在予想しているよりも速く、あるいはさらに利下げを行うリスクさえある」とも述べている。
　短期金融市場では現在、上半期に英中銀が０．２５％ポイントの利下げを１回行い、下半期に２回目の利下げを行う可能性があると織り込んでいる。

EUR/USD　1.1678　EUR/JPY　184.63　EUR/GBP　0.8672
GBP/USD　1.3467　GBP/JPY　212.91　

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美