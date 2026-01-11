ＥＣＢと英中銀の金利の道筋が乖離する中、ユーロはポンドに対して上昇が予想されるとの指摘が出ている。英国のインフレが減速する中、英中銀はさらに利下げを行うと予想される一方、ＥＣＢは当面金利を据え置く可能性が高い。



「英中銀が市場が現在予想しているよりも速く、あるいはさらに利下げを行うリスクさえある」とも述べている。

短期金融市場では現在、上半期に英中銀が０．２５％ポイントの利下げを１回行い、下半期に２回目の利下げを行う可能性があると織り込んでいる。



EUR/USD 1.1678 EUR/JPY 184.63 EUR/GBP 0.8672

GBP/USD 1.3467 GBP/JPY 212.91



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

