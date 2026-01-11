「大人の階段をリアルに上った」各地で二十歳祝う式典　東京・新宿では対象者の半数が外国人

「成人の日」の12日、各地で二十歳を祝う式典が行われました。

成人の日を祝うかのように昇る朝日。

12日朝、大阪市の「あべのハルカス」には希望に満ちた若者たちの姿がありました。

たすきに抱負を書いていた人は「管理栄養士を目指していて大学も管理栄養学科に行っている。将来の夢としてかなえられたらいい」と話しました。

大人の抱負をたすきに込め、二十歳になる58人が地下1階から60階まで1637段の「大人の階段」を上りました。

参加者は「大人の階段をリアルに上った。今まで周りの方が支えてくれたのを次の世代につなげるようにしていきたい」と話しました。

国際色豊かな式典となったのは東京・新宿区の「はたちのつどい」です。

対象となる4268人のうち、約半数の2114人が外国人だといいます。

インドネシアから：

今は病院で働いているので介護福祉士になりたい。楽しくてうれしい。

マンモス成人式として知られる神奈川・横浜市では約3万5000人が参加し、「4月から警察官になります！こんな髪形だが（4月からは）七三の短髪。子どもが笑顔で過ごせる街づくりをしたい」「カリスマアパレル店員になります！こだわりマックスでやってもらった」といった声が聞かれました。

千葉・浦安市では、毎年恒例の「ディズニー成人式」が行われました。

参加者は「（Q. 二十歳の目標は？）保健体育の先生になるので、教員採用試験に受かります！」「地域復興に携わる人材として、『政治家』を目指して頑張っていきたい」と抱負を語りました。