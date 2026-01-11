先週金曜日のＮＹ時間に、高市首相が２３日の通常国会の冒頭で衆院を解散し、２月８日または２月１５日の投開票を検討していると伝わった。この報道を受けて円相場は円安の反応が強まり、ドル円は１５８円台を再び回復している。



ストラテジストは、高市首相が衆院選で決定的な勝利を収めれば「高市トレード」が加速し、円安、日本株高、日本国債利回りのスティープ化につながる可能性があると指摘している。



また、アナリストからは「高市首相が円安への懸念を弱める可能性は排除できない。選挙結果を利用して、首相が自身の経済政策の根拠をより良く擁護できるようになるためだ」との指摘も出ていた。



USD/JPY 158.01 EUR/JPY 184.50

GBP/JPY 212.88 AUD/JPY 106.17



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

