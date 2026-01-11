プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カツオとアボカドのユッケ」 「レンコンのナンプラーキンピラ」 「干しシイタケと豆腐のスープ」 の全3品。
ご飯が進む韓国風献立。カツオやアボカドなど、生の酵素の力で美人力がアップします。

【主菜】カツオとアボカドのユッケ
カツオのお刺身を一工夫。アボカドと合わせ、韓国風のユッケの味付けにしました。白米にピッタリのおかずです。

調理時間：20分
カロリー：385Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カツオ  (刺身用)150g
アボカド  1個
レモン汁  小さじ1
＜ユッケのタレ＞
  白ネギ  (みじん切り)10cm分
  ニンニク  (すりおろし)小さじ1/2
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/2
  コチュジャン  小さじ2
  ハチミツ  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  ナンプラー  小さじ1
  ゴマ油  小さじ1
大根  2~3cm
卵黄  2個分
白ゴマ  小さじ1

【下準備】

カツオは細切りにする。アボカドは縦にして真ん中に1周切り込みを入れ、両手でひねって半分に分けて種を除き、1cmの角切りにし、レモン汁をからめておく。

大根は皮をむき、せん切りにする。＜ユッケのタレ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ＜ユッケのタレ＞にカツオを入れ、混ぜ合わせる。次にアボカドを入れ、軽く混ぜ合わせる。

2. 器に大根をしいて(1)を盛り、中央に卵黄をのせ、白ゴマを散らす。

【副菜】レンコンのナンプラーキンピラ
桜エビとナンプラーの香りが食欲をそそります。

調理時間：15分
カロリー：127Kcal
材料（2人分）

レンコン  150g
ニンジン  2~3cm(20g)
干し桜エビ  大さじ2
ゴマ油  大さじ1
ナンプラー  小さじ1
みりん  小さじ1

【下準備】

レンコンは皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。ニンジンは皮付きのまま薄いイチョウ切りにする。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油と干し桜エビを入れ、中火にかける。良い香りがでるまで炒める。

2. (1)にレンコンとニンジンを入れ、油が回るように炒めたら、蓋をして蒸し焼きにする。

3. レンコンが透き通ってきたら、ナンプラーとみりんを加えて炒め、器に盛る。

【スープ・汁】干しシイタケと豆腐のスープ
干しシイタケの旨みを丸ごといただけるスープ。豆腐のカルシウムとシイタケのビタミンDで骨の健康にも貢献します。

調理時間：20分
カロリー：113Kcal
材料（2人分）

シイタケ  (干し)1~2個
  水  300ml
木綿豆腐  1/2丁
白ネギ  1/2本 ＜調味料＞
  オイスターソース  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
ゴマ油  小さじ1/2

【下準備】

シイタケは分量の水に浸し、冷蔵庫に入れて一晩置く。柔らかくなったら絞り、軸のかたい部分を切り落とし、笠の部分と一緒にせん切りにする。

時間がないときは砕いて、水に漬けると早く戻ります。もどす時間は調理時間に含まれません。早めに準備し冷蔵庫に入れておくことをオススメします。
木綿豆腐は1.5cm角に切る。白ネギは斜め切りにする。

【作り方】

1. 鍋にシイタケと戻し汁、＜調味料＞の材料を入れて強火にかけ、沸騰したら火を弱めて木綿豆腐と白ネギを入れる。温まったらゴマ油を回しかけ器に注ぐ。

