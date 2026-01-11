【今日の献立】2026年1月13日(火)「カツオとアボカドのユッケ」
ご飯が進む韓国風献立。カツオやアボカドなど、生の酵素の力で美人力がアップします。
【主菜】カツオとアボカドのユッケ
カツオのお刺身を一工夫。アボカドと合わせ、韓国風のユッケの味付けにしました。白米にピッタリのおかずです。
調理時間：20分
カロリー：385Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カツオ (刺身用)150g
アボカド 1個
レモン汁 小さじ1
＜ユッケのタレ＞
白ネギ (みじん切り)10cm分
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
コチュジャン 小さじ2
ハチミツ 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
ナンプラー 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
大根 2~3cm
卵黄 2個分
白ゴマ 小さじ1
【下準備】カツオは細切りにする。アボカドは縦にして真ん中に1周切り込みを入れ、両手でひねって半分に分けて種を除き、1cmの角切りにし、レモン汁をからめておく。
大根は皮をむき、せん切りにする。＜ユッケのタレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. ＜ユッケのタレ＞にカツオを入れ、混ぜ合わせる。次にアボカドを入れ、軽く混ぜ合わせる。
2. 器に大根をしいて(1)を盛り、中央に卵黄をのせ、白ゴマを散らす。
【副菜】レンコンのナンプラーキンピラ
桜エビとナンプラーの香りが食欲をそそります。
調理時間：15分
カロリー：127Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）レンコン 150g
ニンジン 2~3cm(20g)
干し桜エビ 大さじ2
ゴマ油 大さじ1
ナンプラー 小さじ1
みりん 小さじ1
【下準備】レンコンは皮をむき、厚さ5mmのイチョウ切りにする。ニンジンは皮付きのまま薄いイチョウ切りにする。
【作り方】1. フライパンにゴマ油と干し桜エビを入れ、中火にかける。良い香りがでるまで炒める。
2. (1)にレンコンとニンジンを入れ、油が回るように炒めたら、蓋をして蒸し焼きにする。
3. レンコンが透き通ってきたら、ナンプラーとみりんを加えて炒め、器に盛る。
【スープ・汁】干しシイタケと豆腐のスープ
干しシイタケの旨みを丸ごといただけるスープ。豆腐のカルシウムとシイタケのビタミンDで骨の健康にも貢献します。
調理時間：20分
カロリー：113Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）シイタケ (干し)1~2個
水 300ml
木綿豆腐 1/2丁
白ネギ 1/2本 ＜調味料＞
オイスターソース 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ゴマ油 小さじ1/2
【下準備】シイタケは分量の水に浸し、冷蔵庫に入れて一晩置く。柔らかくなったら絞り、軸のかたい部分を切り落とし、笠の部分と一緒にせん切りにする。
時間がないときは砕いて、水に漬けると早く戻ります。もどす時間は調理時間に含まれません。早めに準備し冷蔵庫に入れておくことをオススメします。
木綿豆腐は1.5cm角に切る。白ネギは斜め切りにする。
【作り方】1. 鍋にシイタケと戻し汁、＜調味料＞の材料を入れて強火にかけ、沸騰したら火を弱めて木綿豆腐と白ネギを入れる。温まったらゴマ油を回しかけ器に注ぐ。
