¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¤¬½àÍ¥¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²°µ¾¡¡¡µ¡ÎÏ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï£±£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¡Ê£µ£°¡áÄ¹ºê¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²£±Ãå¡£º®Àï¤Î¼¡°ÌÁè¤¤¤ò¿¬ÌÜ¤Ë£±£Í²ó¤Ã¤¿¸å¤ÏÆÈ¤êÎ¹¤À¤Ã¤¿¡£ÁêËÀ£¶£¸¹æµ¡¤â·Ú²÷¤À¡£¡Ö½àÍ¥¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡£¥í¥¹¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤Ê¤¯¾è¤Ã¤Æ¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â·è¤á¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀÍÕ¤âÃÆ¤à¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï£Ç£É¤Ç£ÖÎò¤¬¤¢¤êºòÇ¯£±·î¤ÎÁ°²óÀï¤â£Ö¤ÇÆÁ»³Ï¢Â³£Ö¤â¤«¤«¤ë¡£Í¥¾¡Àï¤Ï³ý¸¶£ÖÃÇÁ³¥à¡¼¥É¤À¤¬µÕÅ¾¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸¶ÅÄ¡£º£Àá£²Àï£²¾¡¡¢ÆÀ°Õ¤Î£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÎÉ¼Á¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢£±£Í»Å³Ý¤±¤Æ³ý¸¶¤ò·âÇË¤¹¤ë¡£