ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ø¥Ï¥Ã¥·¥å¥ÉÂçº¬¡Ù¥·¥ã¥­¥Ã¤Û¤¯¤Ã¤¸¤å¤ï¡Á¤¬¤¿¤Þ¤é¤óÂçº¬¥ì¥·¥Ô¤Î¿·ÄêÈÖ

¤«¤à¤¿¤Ó¤Ë¤Û¤¯¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¿©´¶¤Î¡Ø¥Ï¥Ã¥·¥å¥ÉÂçº¬¡Ù¡£ ¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ß¤¿Âçº¬¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£ ÊÒ·ªÊ´¤È¥Á¡¼¥º¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿À¸ÃÏ¤â¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤ê¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤µËþÅÀ¡£ ¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ß¤Ä¤É¬»ê¤Î°ì»®¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ï¥Ã¥·¥å¥ÉÂçº¬¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬¡Ä¡Ä1/4 ËÜ¡ÊÌó 300g¡Ë
¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä3Ëç(Ìó 50g)
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸ 2
¡ÒA¡Ó
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä50g
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2(15g)
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÂçº¬¤ÏÈé¤´¤ÈÄ¹¤µ4¡Á5Ñ¡¢ 5Ð³Ñ¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ËÂçº¬¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢10Ê¬¤ª¤¯¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÉý7Ð¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÂçº¬¤Î¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ËÌá¤·Æþ¤ì¡¢ ¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¡ÒA¡Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ê¤Çº®¤¼¤ë¡£
POINT
Ê´¤È¥Á¡¼¥º¤¬¤Î¤ê¤ÎÌò³ä¡£Á´ÂÎ¤¬¶Ñ°ì¤Ëº®¤¶¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Æ¡£
¡Ê3¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¡Ê2¡Ë¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¿¤¿¤¯¤Ê¤é¤·¡¢7Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£
POINT
²ÃÇ®Á°¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£
¡Ê4¡Ë¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤ÇÀ¸ÃÏ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ°¤¨¡¢À¸ÃÏ¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤ÈÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤â3¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤Æü¤â¡¢Âçº¬¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤Î°ì»®¤Ë¡£ ¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Ë¥Á¡¼¥º¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¸ý¡ª¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ º£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¢ö
¥Õ¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢±ÉÍÜ»Î¡£ ¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼ÍÜÀ®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢Æ±¹»¹Ö»Õ¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£»¨»ï¤ä¹¹ð¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢ÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÁÍý¤ä¡¢°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌÏ¤·¤¿ÎÁÍýÀ½ºî¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¥ì¥·¥ÔÄó°Æ¤È¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤«¤¹¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£