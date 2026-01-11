その後、ドル円は１５７．９５円付近での推移となっている。きょうの為替市場はドル安が優勢となり、ドル円もアジア時間に一時１５７円台半ばまで下落していた。しかし、ＮＹ時間に入ってドルに買い戻しが出ており、ドル円も１５８円台を回復する場面が見られた。



米司法省がＦＲＢ本部の改修工事を巡る昨年６月のパウエル議長の議会証言に関連して、刑事訴追の可能性を示唆する大陪審の召喚状を発行したことがドルの重石となっている。トランプ政権によるＦＲＢへの圧力は続いており、中央銀行の独立性への懸念から、ドル離れへの警戒感が出ている模様。



ただ、先ほどから始まった米株式市場でダウ平均は下落しているものの、ＩＴ・ハイテク株はしっかりとしており、警戒感が和らいでいる。ドルも買い戻しが入っているようだ。



なお、米大手銀のストラテジストとエコノミストが、２０２６年のＦＲＢの利下げ予想を撤回。次は２７年に利上げとの見通しを示していた。９日に発表の米雇用統計を踏まえて予想を変更したという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

