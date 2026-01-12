三代目 J SOUL BROTHERSが、LDHのデジタルコミュニケーションサービス「CL」の特別番組内で“LDH PERFECT YEAR”となる2026年のロードマップを発表。7大情報が解禁となった。

三代目 J SOUL BROTHERSは2025年11月10日に15周年を迎え、同年10月4日、5日には自身初の単独スタジアムライブ＜三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞を大阪・ヤンマースタジアム長居にて開催。

そしてこの度、ファンからのリクエストに応え“LDH PERFECT YEAR”にも15周年を記念したスタジアム公演を4月11日(土)、12日(日)に東京・味の素スタジアムにて開催することが決定した。

デビューから15年、数々の伝説を刻んできた三代目 J SOUL BROTHERS。今回の公演は、ファンとともに歩んできた軌跡を振り返りながら、未来への進化を示す特別なステージとなる。さらに今夏にはドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞の開催も決定した。

加えて、同番組内で4つのリリース情報が一斉に解禁。3月18日(水)発売のミニアルバムのタイトルがスタジアム公演のタイトルとリンクした『ONE』に決定し、そのリード曲「Through The RAIN」が2月27日に先行配信されることも発表。

また、昨年開催されたドームツアー＜三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”＞のLIVE DVD/Blu-rayが3月25日(水)に発売されることも明らかとなった。今秋にはニューアルバムのリリースも予定されている。

さらにはファッション誌「Numéro TOKYO」とのスペシャルコラボレーションも決定するなど、三代目 J SOUL BROTHERSが “LDH PERFECT YEAR”をさらに盛り上げてくれることだろう。

2026年の活動についてEXILE NAOTOは「今年は15周年ということでMATEのみんなと創ってきた歴史をお祝いする年でもあります。その締めくくりと、さらにこの先一緒に歴史を創っていこうという僕らの決意も含めてLIVEで感じてもらえたらと思います。」とコメント。

＜三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞のチケット先行は三代目 J SOUL BROTHERSオフィシャルファンクラブにて1月19日(月)15時より抽選予約がスタートする。

◾︎スタジアム公演概要

＜三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”＞

東京・味の素スタジアム

2026年4月11日(土)、12日(日) 開場15:00/開演17:00 チケット料金

1.全席指定：￥16,500 (チケット代￥15,000＋税)

2.プレミアムチケット：\24,750 (全席指定：\15,000＋アップグレード：\7,500＋税)【来場者限定プレゼント付き】

3.プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：\33,000(全席指定：\15,000＋アップグレード：\7,500＋オリジナルグッズ：\7,500＋税）【来場者限定プレゼント付き】 【詳細はこちら】https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11264

◾︎ドームツアー概要

＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞

日程後日発表

詳細：https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11265