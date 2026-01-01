Èª²ê°é¡¡º£Ç¯£±È¯ÌÜ¤ÎàÌñºÒá¡ÄÎ¹¹ÔÀè¤ÇÈ¯Ç®¡Ö»Ò¶¡¤â¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÈª²ê°é¤È£Æ£Õ£Î¡¡£Ô£é£í£å¡×¤Ë½Ð±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£²Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÈª¤Ï¡Ö»ä¤Í¡¢º£Ç¯Ç¯½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´³»Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²á¤´¤¹¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯½÷¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë¡Ø»ä¤Î£±Ç¯¤À¤¼¡Ù¤Ã¤Æ°Î¤½¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉâ¤«¤ìµ¤Ì£¡£¡Ö¤À¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¥¦¥Þ¤Î¥ì¥´¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤âÇã¤Ã¤¿¤·¡¢¥¦¥ÞÇ¯Á´³«¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈª¤Ï¡¢£±£²·î£²£¸Æü¤¬»Å»öÇ¼¤á¤Ç¡¢£±·î£µÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤¤¤Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£µÙ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö£³£±Æü¤Ï¼Â²È¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¡¢ÌÅ¤Ã»Ò±ù¤Ã»Ò¤¿¤Á¤È¤â¥Á¥ç¥í¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¡¢£±Æü¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÇÂç¿ÀµÜ¤Ë½é·Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ê¤«Í½Äê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ£²Æü¤Ë¤ÏÀã¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÍ§¿Í¤È¿·³ã¤Ø¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç³Ú¤·¤¤Ç¯ÌÀ¤±¤À¤Ê¡¢ºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢£³Æü¤ËÈ¯Ç®¡£¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤ÇÈ¯Ç®¤À¤Ê¤ó¤Æ»Ò¶¡¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃ²¤¯¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¤Ï¤·¤ã¤®Ç®¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤º¡¢º£¤â¤Ê¤ªÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¡ÖÇ¯»Ï¤ËÌñÍî¤È¤·¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Õ¤ê¤«¤«¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ìñ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤È²ò¼á¤·¡ÖµÙ¤ß¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤¹¤®¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£