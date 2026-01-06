Netflix実写版『ONE PIECE』シーズン2、ティザー予告世界同時解禁 個性爆発バロックワークス現る
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRANDLINE”の新章の幕開けを告げるティザー予告と場面写真が世界同時解禁となった。
【動画】『ONE PIECE』シーズン2 ティーザー予告編
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による大人気漫画『ONE PIECE』を原作とした実写ドラマシリーズ。2023年に配信されたシーズン1は、世界各国でランキング上位を記録し、幅広い層から高い評価を集めた。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
世界中の海賊が集い、荒れ狂う気候と未知の生物が待ち受ける過酷な海域で、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）たちはさらなる試練に挑む。ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（ジ演：ェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと共に、ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島と、アラバスタ王国へ続く壮大な道のりが描かれていく。
今回解禁された映像で強烈な存在感を放つのが、秘密犯罪会社〈バロックワークス〉のエージェントたちだ。“麦わらの一味”の行く手を阻む強敵として、Mr.9（演：ダニエル・ラスカー）、ミス・ウェンズデー（演：チャリスラ・チャンドラン）、Mr.5（演：キャムラス・ジョンソン）、ミス・バレンタイン（演：ジャザラ・ジャスリン）、Mr.3（演：デヴィッド・ダストマルチャン）、ミス・ゴールデンウィーク（演：ソフィア・アン・カルーソ）らが次々と登場。
ラッコ＆ハゲタカのペア、Mr.13とミス・フライデーといったユニークだが恐ろしい存在も立ちはだかる。さらに、バロックワークスの副社長で最高司令官でもある“謎に包まれた女”ミス・オールサンデー（演：レラ・アボヴァ）が無数の手足を“咲かせて”攻撃する姿も映し出される。
しかし、「仲間と一緒ならできないことはねェ」と力を込めるルフィをはじめ、一味が強敵へ立ち向かう怒涛のアクションが展開。炎に包まれた刀を振るうゾロをはじめ、サンジの鋭い蹴り、ウソップの精確すぎる狙撃、ナミの機転や華麗な身のこなし――そしてルフィの新技も披露され、仲間たちの絆と冒険の熱量が一気に加速していく。
ショーランナー＆製作総指揮のマット・オーウェンズはシーズン2について、「一味は試練に挑み、さまざまな悪魔の実の能力者と対峙する」と語っており、シーズン1を超えるスケールの冒険が描かれることは確実だ。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1は独占配信中、シーズン2は3月10日より独占配信開始。シーズン3の制作も始まっている。
【動画】『ONE PIECE』シーズン2 ティーザー予告編
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による大人気漫画『ONE PIECE』を原作とした実写ドラマシリーズ。2023年に配信されたシーズン1は、世界各国でランキング上位を記録し、幅広い層から高い評価を集めた。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。
今回解禁された映像で強烈な存在感を放つのが、秘密犯罪会社〈バロックワークス〉のエージェントたちだ。“麦わらの一味”の行く手を阻む強敵として、Mr.9（演：ダニエル・ラスカー）、ミス・ウェンズデー（演：チャリスラ・チャンドラン）、Mr.5（演：キャムラス・ジョンソン）、ミス・バレンタイン（演：ジャザラ・ジャスリン）、Mr.3（演：デヴィッド・ダストマルチャン）、ミス・ゴールデンウィーク（演：ソフィア・アン・カルーソ）らが次々と登場。
ラッコ＆ハゲタカのペア、Mr.13とミス・フライデーといったユニークだが恐ろしい存在も立ちはだかる。さらに、バロックワークスの副社長で最高司令官でもある“謎に包まれた女”ミス・オールサンデー（演：レラ・アボヴァ）が無数の手足を“咲かせて”攻撃する姿も映し出される。
しかし、「仲間と一緒ならできないことはねェ」と力を込めるルフィをはじめ、一味が強敵へ立ち向かう怒涛のアクションが展開。炎に包まれた刀を振るうゾロをはじめ、サンジの鋭い蹴り、ウソップの精確すぎる狙撃、ナミの機転や華麗な身のこなし――そしてルフィの新技も披露され、仲間たちの絆と冒険の熱量が一気に加速していく。
ショーランナー＆製作総指揮のマット・オーウェンズはシーズン2について、「一味は試練に挑み、さまざまな悪魔の実の能力者と対峙する」と語っており、シーズン1を超えるスケールの冒険が描かれることは確実だ。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン1は独占配信中、シーズン2は3月10日より独占配信開始。シーズン3の制作も始まっている。