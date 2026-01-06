長野・白馬に新ホテル「B＆D HAKUBA IWATAKE」最大12名宿泊＆ukaのアメニティ
【女子旅プレス＝2026/01/13】長野県の白馬岩岳・切久保エリアに新宿泊施設「B＆D HAKUBA IWATAKE」とレストラン「＆Deli」が2026年1月16日に開業。老舗ロッジを再生し、太田哲雄シェフ監修の食や、uka（ウカ）のアメニティなど、上質な滞在を提供する複合施設だ。
【写真】北アルプス360度の大パノラマ絶景に感動！長野・常念岳登山レポ
40年以上にわたり白馬で愛されてきた「ロッジいとう」が、新たな息吹を纏い「B＆D HAKUBA IWATAKE」として生まれ変わる。
「白馬の隠れた資産を磨き上げる」ことを出発点に、単なるリノベーションではなく、土地に積層した時間や記憶を次世代へ継承するため新ブランドとして再生される。
客室は旅のスタイルに合わせて選べる全6タイプ。中でも注目は、定員12名の「GRAND CHALET（グランドシャレー）」と、定員9名の「CHALET（シャレー）」。
これらは1階・2階のメゾネットタイプとなっており、広大なダイニングテーブルとキッチン、リビングルームを完備している。スキーやスノーボードの拠点としてはもちろん、複数世代の家族旅行や友人グループが、食卓を囲み「集まる」ための空間として設計されている点が現代の旅のニーズに合致する。
少人数向けにはキッチン付きの「DELUXE」や「STUDIO」、寝室とリビングを備えた「JUNIOR SUITE」なども用意され、長期滞在から気軽な週末旅まで柔軟に対応する。
日常の行為すらも特別な体験となるよう、全客室にトータルビューティーブランドukaのアメニティが採用された。
伊豆育ちのクロモジと高品質な精油をブレンドした香りは、アクティビティで疲れた身体を深く癒やす。旅先で髪や体を洗う時間が単なるルーティンではなく、心身を切り替えるための重要なひとときとなるよう配慮されている。
施設内のレストラン「＆Deli」も見逃せない。料理のプロデュースを手掛けるのは、白馬出身でアマゾン料理人としても知られる太田シェフだ。
世界的な名店で研鑽を積んだ技術をベースにしながらも、提供スタイルはあくまで日常に寄り添う「デリスタイル」。宿泊者はもちろん、地元住民やビジターの利用も歓迎しており、白馬の食の新ランドマークとなる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【B＆D HAKUBA IWATAKE 概要】
住所：長野県北安曇郡白馬村北城 12130-2
交通：JR 大糸線白馬駅より車で15分
営業期間：通年営業 ※季節により休館日あり
【Not Sponsored 記事】
【写真】北アルプス360度の大パノラマ絶景に感動！長野・常念岳登山レポ
◆記憶を継ぐ、白馬の隠れた資産を磨き上げた再生プロジェクト
40年以上にわたり白馬で愛されてきた「ロッジいとう」が、新たな息吹を纏い「B＆D HAKUBA IWATAKE」として生まれ変わる。
客室は旅のスタイルに合わせて選べる全6タイプ。中でも注目は、定員12名の「GRAND CHALET（グランドシャレー）」と、定員9名の「CHALET（シャレー）」。
これらは1階・2階のメゾネットタイプとなっており、広大なダイニングテーブルとキッチン、リビングルームを完備している。スキーやスノーボードの拠点としてはもちろん、複数世代の家族旅行や友人グループが、食卓を囲み「集まる」ための空間として設計されている点が現代の旅のニーズに合致する。
少人数向けにはキッチン付きの「DELUXE」や「STUDIO」、寝室とリビングを備えた「JUNIOR SUITE」なども用意され、長期滞在から気軽な週末旅まで柔軟に対応する。
◆全室に導入されたukaの極上アメニティ
日常の行為すらも特別な体験となるよう、全客室にトータルビューティーブランドukaのアメニティが採用された。
伊豆育ちのクロモジと高品質な精油をブレンドした香りは、アクティビティで疲れた身体を深く癒やす。旅先で髪や体を洗う時間が単なるルーティンではなく、心身を切り替えるための重要なひとときとなるよう配慮されている。
◆日常に寄り添うデリスタイルレストラン「＆Deli」
施設内のレストラン「＆Deli」も見逃せない。料理のプロデュースを手掛けるのは、白馬出身でアマゾン料理人としても知られる太田シェフだ。
世界的な名店で研鑽を積んだ技術をベースにしながらも、提供スタイルはあくまで日常に寄り添う「デリスタイル」。宿泊者はもちろん、地元住民やビジターの利用も歓迎しており、白馬の食の新ランドマークとなる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【B＆D HAKUBA IWATAKE 概要】
住所：長野県北安曇郡白馬村北城 12130-2
交通：JR 大糸線白馬駅より車で15分
営業期間：通年営業 ※季節により休館日あり
【Not Sponsored 記事】