¡Ö»à¤ó¤À¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥¢¥×¥ê¤¬ÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÆÏ¥ÈÕÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö»àÎ»么¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥¢¥×¥ê¤¬ÆÍÁ³ÇúÈ¯Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£»àÎ»么¤È¤Ï¡Ö»à¤ó¤À¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï8Æü¡¢Apple¤ÎApp Store¤ÎÍÎÁ¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¸þ¤±¤Î·ÚÎÌ¤Ê°ÂÁ´¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤òÀßÄê¤·¤¿¾å¤ÇËèÆü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍâÆü¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ë¡£
³«È¯¤·¤¿3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñ¤Ç¡Ö95¸å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1995Ç¯¤«¤é99Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÃ¯¤â¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢É¬¤º¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö»àÎ»么¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜ¶È¤ÎËµ¤é¥¢¥×¥ê³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£Ì¾¾ÎÅÐÏ¿¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î1¥«·î¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÌ¾¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ø·¸ÉôÌç¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë