株式会社ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」「『あなた』のうれしい」の一環として、同社の“おむすびアンバサダー”であるドジャース・大谷が“最強おむすび打線”の8番に選んだ「鮭」と、大谷の出身地・岩手県でとれた「わかめ」を合わせ、ごはんに混ぜ込んだ「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」297円（税込320円）を、大谷パッケージで13日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

また、26年もこどもたちのための社会貢献活動「スマイルおむすびプロジェクト」第2弾を実施する。

スマイルおむすびプロジェクトは、大谷パッケージで展開する「大きなおむすび」シリーズの売上の一部を活用し、こどもたちに笑顔を届ける社会貢献活動。第1弾として25年7月に発売し、好評だった「大きなおむすび 僕の梅おかか」の売上の一部を使用し、こども食堂支援活動への活用のほか、全国の部活動を行う生徒たちにおむすびを差し入れ、こどもたちの活動を応援するキャンペーンを実施した。

応募期間中には全国から多数の応募の中から、厳正なる選考を経て17校を決定。当選校では、こどもたちにサプライズで「スマイルおむすびプロジェクト」おむすび贈呈式が行われ、おむすびアンバサダー・大谷からの手紙も届けられた。

第2弾となる今回は、「大きなおむすび 僕の鮭わかめ」の売上の一部をこども食堂支援活動に取り組む「認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ（以下、むすびえ）」への寄付に活用するほか、野球をはじめとする部活動を行っている全国の児童・生徒たちにおむすびを差し入れ、活動の支援を行う。

「ファミリーマート むすぶ、つながる、こども食堂応援プロジェクト」詳細https://musubu−tsunagaru.musubie.org/