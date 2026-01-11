ファミマ、大谷翔平パッケージのおむすび発売 大谷が“おむすび最強打線”で8番に選んだ具材 出身地・岩手のわかめも使用
ファミリーマートは13日、米大リーグ・大谷翔平の写真をパッケージにしたおにぎり『大きなおむすび 僕の鮭わかめ』を発売した。
【画像】4番は定番の…大谷翔平が考えた“最強おむすび打線”
大谷がおにぎりの具材で打線を組んだ“最強おむすび打線”で、8番に選んだ鮭を使用。わかめは大谷の出身地・岩手県でとれたものを混ぜ込んだ。
定番手巻おむすびの1.5倍サイズで、鮭の旨味とわかめの茎部分の食感が味わえる。価格は320円。
“最強おむすび打線”は昨年2月に公開され、大谷は1番に『ごちむすび 鮭はらみ』、8番には『直巻 焼しゃけ』を選んでいた。
【画像】4番は定番の…大谷翔平が考えた“最強おむすび打線”
大谷がおにぎりの具材で打線を組んだ“最強おむすび打線”で、8番に選んだ鮭を使用。わかめは大谷の出身地・岩手県でとれたものを混ぜ込んだ。
定番手巻おむすびの1.5倍サイズで、鮭の旨味とわかめの茎部分の食感が味わえる。価格は320円。
“最強おむすび打線”は昨年2月に公開され、大谷は1番に『ごちむすび 鮭はらみ』、8番には『直巻 焼しゃけ』を選んでいた。