ILLIT、“魔法のレストラン”を舞台にしたMV公開 アニメ主題歌「Sunday Morning」リリース
5人組ガールグループ・ILLITが、Japan 2ndデジタルシングル「Sunday Morning」を13日にリリース。それに合わせて、ミュージックビデオ（MV）が公開された。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
本作は、テレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープンングテーマに起用された「Sunday Morning」は、誰にも止められない“恋する心の偉大な力”を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。恋をすることで強くなれたり、反対に弱さやさびしさを感じたりする感情のアップダウンのさなかにいる少女の姿をかわいらしい軽快なメロディーと歌詞で表現している。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”に夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌っている。心地よいメロディーにILLITの澄んだ音色がマッチして、聞く人の耳を虜にする。
公開されたMVは、日曜日にだけオープンする魔法のレストラン「サンデーモーニング」を舞台に、気になる来店客を料理やパフォーマンスで虜にするILLITの姿が描かれたコミカルな映像に仕上がっている。レトロなレストランでクラシカルな制服ルックを着こなし、接客したり、踊ったり、料理を作ったりなど、さまざまなシーンが繰り広げられる。シロップたっぷりのパンケーキやカフェメニューはオープニング曲に起用されたTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』にもマッチしており、ほかにも作品に登場する動物たちを思わせるような要素が盛り込まれ、見る人を楽しませる映像となっている。
本作がオープニングテーマに起用されたテレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期は12日より放送スタート。初回放送ではアニメのキャラクターたちが「Sunday Morning」に合わせてダンスを踊るシーンも話題となった。
