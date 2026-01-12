¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬DF¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎDF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎCB¤Ç¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£

¤½¤Î¸å¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ3¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥°¥¨¥¤¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¡£±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À­¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¹Ô¤­¤¬¶á¤Å¤¯¤â¡¢Ä¾Á°¤ÇÇËÃÌ¤Ë¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¥·¥Æ¥£¤ÏÀèÆü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¡¢¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤È¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î2¿Í¤ÎCB¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤âÉé½ý¤Î¤¿¤á¸½ºßÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¡¢CB¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØINDEPENDENT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ì¥¹Â¦¤È¥°¥¨¥¤³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ¶â¤ÏºÇÄã¤Ç¤â3500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó74²¯±ß)¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥·¥Æ¥£¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤ò6500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥¨¥¤¤ò3500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¤Î¹ç·×½ã»Ù½Ð¤Ï4²¯7000Ëü¥Ý¥ó¥É¤ËÃ£¤¹¤ë¡£