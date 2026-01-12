¡ÖÈà¤³¤½¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¯¥é¥Ã¥¯¤À¡×¡¡£²¥´¡¼¥ë¤Ç¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ·è¾¡MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ò¥Ú¥É¥ê¤¬Àä»¿‼
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Î·è¾¡¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·3Ž°2¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡ØMARCA¡Ù¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Îº²¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¿¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥É¥ê¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ØºÇÂçµé¤Î´¶¼Õ¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹¶·âÌÌ¤Ç²æ¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤ÏÈà¤¬ºòµ¨¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤³¤½¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¯¥é¥Ã¥¯¤À¡×
º£¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤È¥Ú¥É¥ê¤ÎÆó¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÂØ¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¤â¤Þ¤ÀÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÈà¤é¤Î³èÌö¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£