¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ·è¾¡¤ÇMVP¤Î¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤¦
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Î·è¾¡¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¤·3Ž°2¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç3¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡É¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¡É¤ÇMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤À¡£
¹¶·âÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆ®»Ö剝¤½Ð¤·¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Èº£µ¨¤Î·è°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ØMovistar Plus+¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹â¤¤Í×µá¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ëºÇ¹â¤Î¹×¸¥¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡£¤³¤ÎMVP¾Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤È¤ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¯¤¤¡×
º£µ¨½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤À¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£·ãÀïÉ¬»ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î³èÌö¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤À¡£