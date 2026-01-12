¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¡ÈÀ¤³¦½é¡ÉºÎ¹Û»î¸³¤Ø¡¡ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤¬ÆîÄ»Åç²¤Ø¸þ¤±½Ð¹Á¡¡Ìó6000m¤Î³¤Äì¤«¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´Þ¤àÅ¥¤ò°ú¤¾å¤²
¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎºÎ¹Û»î¸³¤Î¤¿¤á¡¢ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤¬ÆîÄ»Åç²¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤Î³¤Äì¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤ÀÂÏÀÑÊª¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎºÎ¹Û»î¸³¤Ï¤ª¤è¤½6000¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤«¤éÅ¥¤ò¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤ËÏ¢Â³Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÂçÈ¾¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ç¤¹¡£
ÃµººÁ¥¤Ï1½µ´Ö¤Û¤É¤«¤±ÆîÄ»Åç¶á³¤¤ËÅþÃå¤·¡¢¤ª¤è¤½20Æü´Ö¡¢¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£