俳優宮世琉弥（21）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同番組初出演で「めちゃくちゃ出たかった」と喜びを語った。

MCハライチ澤部佑から「宮世くんは初めてですね」と問われて「初めてです。めちゃくちゃ出たかったんです」と答えた。澤部から「見たことは？」と尋ねられると、宮世は「毎朝見てますよ」と返答。昼の生番組なのに「朝」と返したことでスタジオがざわついたが、宮世は「湾岸スタジオで撮影してるんですよ。撮影のスタジオでずっとテレビがついているんですよ。だから、ずっと見てますよ」と補足した。

この日は、12日からスタートする同局系「月9」ドラマ「ヤンドク！」の主演橋本環奈と共演の向井理、宮世がゲスト出演した。

澤部は「無理やり、見させられてるんですね」と話し、3回目の「ぽかぽか」出演となった向井に「なにかアドバイスがあれば」と水を向けた。向井は「今日ちょっとした事故になるかもしれないので、みなさんお気をつけていただきたいですけれども。（宮世は）なかなか、ぶっ飛んでますんで」と話した。さらに「ディレクターさんと話したときに、向いてないと、生放送に。だから『ボクは責任とれませんよ』って言いました」と明かした。

澤部から「自覚は？」と聞かれ、宮世は「自覚はないんですよね」と自信をもって答えた。澤部は「向井さん、お願いしますね、フォローとか」と懇願したが、向井は「フォローはできません」と笑顔で言い切った。