¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬14Æü¤«¤éÃæ¹ñË¬Ìä¡½Ãæ¹ñ³°¸òÉô
Ãæ¹ñ³°¸òÉôÊóÆ»´±¤Ï1·î12Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬¹ñÌ³±¡¤ÎÍû¶¯ÁíÍý¤Î¾·¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢14Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¸òÉô¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤ÏÆ±Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÆ±·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÎË¬Ãæ¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¼óÁê¤Î8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎË¬Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À´Ø·¸¤ò°ìÁØ²þÁ±¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬Åª»Ø¿Ë¤ò¼¨¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÎË¬Ãæ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢Íû¶¯ÁíÍý¤È¡ÊÁ´¿ÍÂå¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤Î¡Ëìä³ÚºÝ°Ñ°÷Ä¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²ñÃÌ¤·¤Æ¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¶¦ÄÌ¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÌÌÅª¤«¤Ä¿¼¤¯°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÓÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À´Ø·¸¤Î·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿È¯Å¸¤ÏÎ¾¹ñ¤ÈÎ¾¹ñ¹ñÌ±¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤Ë¹çÃ×¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢È¯Å¸¤ÈÈË±É¤Ë¤âÍ±×¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÎË¬Ìä¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÂÐÏÃ¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¶¯²½¤·¡¢À¯¼£¾å¤ÎÁê¸ß¿®Íê¤òÁý¿Ê¤·¡¢¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤ò³«Âó¤·¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤·¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø¿´»ö¤ò²ò·è¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤Î´Ø·¸¤Î²óÉü¤ÎÀª¤¤¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢Î¾¹ñ¹ñÌ±¤Ë¤è¤ê¤è¤¯¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë