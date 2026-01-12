ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¡¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¶¥¤Ã¤¿¼ã¼ê£¶ÁÈÀä»¿¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¾Íè¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤ÇÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¦¥Ü¥¿¥ó¡×¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤¬£±£²Æü¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè½½°ì²ó¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»ØÆ³¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡£Æ±¾Þ¤ÏÂçºå¤Î¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡Ö¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡¢Åìµþ¤Î¡Ö½ÂÃ«¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¡Ö¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇËèÇ¯£±·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç¾Þ¤Ï¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¡Êº´¡¹ÌÚÎ´»Ë¡¢Ä®ÅÄÏÂ¼ù¡Ë¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¡Ê¥¿¥«¡¢¥È¥·¡Ë¡¢¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡ÊÂçÀÐ¡¢¹¾Æ¬¡Ë¡¢£Ô£È£Å¡¡£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Ã£Ï£Î£Ô£Å¾Þ¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¡ÊÃÓÅÄÄ¾¿Í¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤·¤¿£¶ÁÈ¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¿·¿Í¾Þ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤ò½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥«¥¦¥¹¤Ï¡Ö¿·¿Í¾Þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¹ÖÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¹¾Æ¬¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¾Þ¤È¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ù¤Ð¡¢ÁêÊý¤ÎÂçÀÐ¤â¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¾Þ¤Ï¥Ð¥È¥ë·Á¼°¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÉé¤±¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌ¡ºÍ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤ÈÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¡Ö³Æ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥È¥·¤¬¡Ö£³£°Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£·à¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥«¤¬¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌ¡ºÍ¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥«¥¦¥¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¿·¿Í¾Þ¡Ê¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¸«¤Æ¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ä¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø²£»³¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦²ÖÉ©¥¢¥Á¥ã¥³¡Ù»Õ¾¢¤¬ºî¤Ã¤¿¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¡¢³Ý¤±¹ç¤¤Ì¡ºÍ¤¬¥¥Á¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÏÃÂê¾Þ¤Ï¥À¥¤¥¿¥¯¡¢·à¾ì¾Þ¤Ï¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢Ê¸·ÝÉôÌç¾Þ¤ÏÂì²»¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¥ß¥«¥Ü¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÉôÌç¡ÁÉñÂæ°áÁõ¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡Á¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¡¢¥è¥Í¥À£²£°£°£°¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£