「毎日同じ鞄使ってる」人へ！【niko and ...】で買い足したい♡「人気バッグ」

気づけばいつも同じバッグばかり使っている……そんな人は、コーデに合わせてバッグを替えるだけでもグッと新鮮な印象になるはず。そこでチェックしてほしいのが、【niko and ...（ニコアンド）】のバッグ。トレンド感と実用性のバランスがよく、大人世代にも取り入れやすそうなラインナップが揃っています。手に取りやすい価格で、買い足しにぴったり。そんなniko and ...のアイテムから今回は、毎日のコーデをアップデートしてくれそうな「人気バッグ」を紹介します。

見た目以上に高機能なレザー調バッグ

【niko and ...】「オリジナルPUバックルショルダーバッグ」\1,980（税込・セール価格）

ストリートカジュアル要素を取り入れた、洗練された大きめショルダーバッグ。軽くて柔らかいレザー調の表面素材や「身体に沿うフィット感のある使い心地」（公式サイトより）も相まって、荷物をたっぷり入れても持ち歩きやすそうです。5つの外ポケットと、内側にも2つのポケットを備えた収納力で、通勤や旅行などさまざまなシーンで使えそうなバッグです。