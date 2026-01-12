Ken Yokoyama、新曲「The Ballad」がTVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章エンディングテーマに決定「ぴったりの曲ができたと思います」
Ken Yokoyamaの新曲「The Ballad」が、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のエンディングテーマに起用されることが発表となった。Ken Yokoyamaとしては、キャリア初のタイアップ楽曲にして初の日本語詞での歌唱となる。
『ゴールデンカムイ』は、『週刊ヤングジャンプ』に連載された野田サトルの同名漫画が原作のTVアニメだ。原作コミックスシリーズは累計3,000万部を突破。埋蔵金を巡るアクションとサスペンスを軸に、狩猟、グルメ、歴史など五感を刺激する極上のエンターテイメントとして、第一期TVアニメ放送が2018年にスタートした。その最終章が1月5日よりTOKYO MXほかにて放送されており、エンディングテーマをKen Yokoyamaが担当することはTVアニメのオンエア内で発表となった。
エンディングテーマ「The Ballad」は、Ken Yokoyama書き下ろしによる新曲だ。TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章エンディング映像は、「The Ballad」はもちろん、主人公・杉元佐一の躍動感あるアクションも大きな見どころ。そのノンクレジットエンディング映像もYouTubeで公開となった。
なお、TVアニメのオンエアにあわせて「The Ballad」も1月13日より順次配信される。以下に、横山健のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「ゴールデンカムイにぴったりの曲ができたと思います。”この曲を聴くとあのシーンを思い出す”、観てくれる誰かにとって、そんな曲になったらいいなぁ」
──横山健(Ken Yokoyama)
◆ ◆ ◆
■新曲「The Ballad」
2026年1月13日(火)配信開始
配信リンク：https://ken-yokoyama.lnk.to/theballad
作詞：Ken 作曲：Ken
※TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章エンディングテーマ
■TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章
放送：毎週月曜
放送局：
・TOKYO MX 23:00〜
・読売テレビ 26:29〜
・北海道放送 25:29〜
・BS11 23:00〜
・チャンネル NECO 毎週金曜23:30〜
・とちぎテレビ 1月16日より毎週金曜23:00〜
・NBC長崎放送 1月17日より毎週土曜24:58〜
配信：月額見放題サービスPrime Video 毎週月曜23:00〜
※放送／配信日時は都合により変更になる可能性がございます。
Blu-ray＆DVD：2026年4月29日(水)より発売開始
https://kamuy-anime.com/bddvd/13.html
・公式HP：https://www.kamuy-anime.com/
・公式X：https://X.com/kamuy_anime
▼スタッフ
原作：野田サトル(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)
チーフディレクター：すがはらしずたか
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン：山川拓己
美術監督：渋谷幸弘／三宅真央
色彩設計：福田由布子
撮影監督：織田頼信
編集：池田康隆
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
アイヌ語監修：中川裕
ロシア語監修：Eugenio Uzhinin
音楽：末廣健一郎
・OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」
・EDテーマ：Ken Yokoyama「The Ballad」
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
製作：ゴールデンカムイ製作委員会
▼キャスト
杉元佐一：小林親弘
アシ(リ)パ：白石晴香
白石由竹：伊藤健太郎
鶴見中尉：大塚芳忠
土方歳三：中田譲治
尾形百之助：津田健次郎
牛山辰馬：乃村健次
永倉新八：菅生隆之
二階堂浩平：杉田智和
宇佐美上等兵：松岡禎丞
月島軍曹：竹本英史
鯉登少尉：小西克幸
海賊房太郎：関智一
▼原作
週刊ヤングジャンプ(集英社刊)
原作コミックス『ゴールデンカムイ』1〜31巻 発売中
著：野田サトル
・原作公式サイト：https://youngjump.jp/goldenkamuy/
・原作公式X：https://x.com/kamuy_official
©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
関連リンク
◆Ken Yokoyama オフィシャルサイト
◆Ken Yokoyama オフィシャルYouTubeチャンネル
◆横山健 オフィシャルTwitter
◆横山健 オフィシャルInstagram
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト