Ken Yokoyamaの新曲「The Ballad」が、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章のエンディングテーマに起用されることが発表となった。Ken Yokoyamaとしては、キャリア初のタイアップ楽曲にして初の日本語詞での歌唱となる。

『ゴールデンカムイ』は、『週刊ヤングジャンプ』に連載された野田サトルの同名漫画が原作のTVアニメだ。原作コミックスシリーズは累計3,000万部を突破。埋蔵金を巡るアクションとサスペンスを軸に、狩猟、グルメ、歴史など五感を刺激する極上のエンターテイメントとして、第一期TVアニメ放送が2018年にスタートした。その最終章が1月5日よりTOKYO MXほかにて放送されており、エンディングテーマをKen Yokoyamaが担当することはTVアニメのオンエア内で発表となった。

エンディングテーマ「The Ballad」は、Ken Yokoyama書き下ろしによる新曲だ。TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章エンディング映像は、「The Ballad」はもちろん、主人公・杉元佐一の躍動感あるアクションも大きな見どころ。そのノンクレジットエンディング映像もYouTubeで公開となった。

なお、TVアニメのオンエアにあわせて「The Ballad」も1月13日より順次配信される。以下に、横山健のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ゴールデンカムイにぴったりの曲ができたと思います。”この曲を聴くとあのシーンを思い出す”、観てくれる誰かにとって、そんな曲になったらいいなぁ」

──横山健(Ken Yokoyama)

◆ ◆ ◆

■TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章

放送：毎週月曜

放送局：

・TOKYO MX 23:00〜

・読売テレビ 26:29〜

・北海道放送 25:29〜

・BS11 23:00〜

・チャンネル NECO 毎週金曜23:30〜

・とちぎテレビ 1月16日より毎週金曜23:00〜

・NBC長崎放送 1月17日より毎週土曜24:58〜

配信：月額見放題サービスPrime Video 毎週月曜23:00〜

※放送／配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

Blu-ray＆DVD：2026年4月29日(水)より発売開始

https://kamuy-anime.com/bddvd/13.html

・公式HP：https://www.kamuy-anime.com/

・公式X：https://X.com/kamuy_anime

▼スタッフ

原作：野田サトル(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)

チーフディレクター：すがはらしずたか

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：山川拓己

美術監督：渋谷幸弘／三宅真央

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

ロシア語監修：Eugenio Uzhinin

音楽：末廣健一郎

・OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」

・EDテーマ：Ken Yokoyama「The Ballad」

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：ゴールデンカムイ製作委員会

▼キャスト

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

二階堂浩平：杉田智和

宇佐美上等兵：松岡禎丞

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

海賊房太郎：関智一

▼原作

週刊ヤングジャンプ(集英社刊)

原作コミックス『ゴールデンカムイ』1〜31巻 発売中

著：野田サトル

・原作公式サイト：https://youngjump.jp/goldenkamuy/

・原作公式X：https://x.com/kamuy_official

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

