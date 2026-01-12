来年度、警察犬として活動する予定のトイプードルが、茨城県で開催された警察の仕事を紹介するイベントに登場しました。

今月9日、茨城県ひたちなか市で開かれた「いばらきポリス展」。警察の仕事を紹介するイベントで、会場には普段なかなか近くで見ることができないパトカーなどが展示されました。

こちら、女の子に抱っこされているのはトイプードルの「ファニー」（2）です。ファニー（当時1）は去年10月、来年度の嘱託警察犬を決める審査会に初めて挑戦し、見事合格。

ファニーのお母さんの「エリー」、おばあちゃんの「アンズ」も合格していて、3世代の犬のおまわりさん一家となりました。

警察犬指導士 鈴木博房さん

「アンズからアンズの娘のエリー、そしてそのエリーの娘のファニーと3代にわたって受かりまして、本当に嬉しかったです。（警察犬が出動する）事案がありまして、アンズの方がメインだったんですけど、一応、この子（ファニー）を出しました。これから慣れさせて、1年間見習いでアンズとかエリーの後でやらせるということをこれからやっていきます」