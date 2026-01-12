◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

初優勝を目指した鹿島学園は、神村学園に０―３で敗れ、県勢４５大会ぶりの優勝にあと一歩届かなかった。前半に２失点し、２点を追う後半は立ち上がりから猛攻を続け、後半７分には右ＣＫの流れからＦＷ内海心太郎（２年）が右足シュートを放つもポストにはじかれ、同１１分には右ＦＫからＦＷ渡部隼翔（３年）がフリーでヘディングシュートを放つもＧＫに阻まれる。その後も主将ＤＦ斉藤空人（３年）がセットプレーから惜しいヘディングシュートを放つもわずかに枠から外れ、終了間際にカウンターから失点して、力負けとなった。

中盤の左サイドで先発したドリブラーのＭＦ三浦春人（３年）は、時に２人がかりの相手の厳しいマークにあう場面も多く「くると分かっていた。俺の所に何枚か来ていたので、それをうまく利用してサイドチェンジとかイメージもあったが、なかなか難しくて。改善するところはあった」と悔しさをにじませた。

それでも、変幻自在のドリブルで１対１となれば仕掛け、６万超のスタンドを沸かせる場面もあった。今大会でも試合を重ねるごとに成長を続け「もともとドリブルには自信があった。１対１だったら自信があったし、それは確実なものになったというか、通用すると分かった。これからレベルが高くなれば２枚、３枚くるので、もっと改善したい。自分が思った以上にやれたけど、こんなので満足しないで、負けたので、切り替えて、明日も練習します。大学でも続けるので、大学で日本一になって、プロに行きたい」。今大会の優秀選手にも選出されたドリブラーは、唯一無二の武器を磨き続け、また新たな未来を切り開いていく。