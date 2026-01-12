ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「これ欲しいけど高いなぁ」と義母をチラ見…初孫を武器にねだる嫁に… 「これ欲しいけど高いなぁ」と義母をチラ見…初孫を武器にねだる嫁に制裁は下るのか!? 「これ欲しいけど高いなぁ」と義母をチラ見…初孫を武器にねだる嫁に制裁は下るのか!? 2026年1月12日 22時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ お嫁さん、ちょっと圧が強いな…。初孫を武器に義母からお金を巻き上げようとしているとしか思えない。夫が止めてるにも関わらず、それにも屈せず「買ってください！」と一言。ちょっとお義母さんが可哀想な気がしますよね。でもこのお嫁さん、やっぱりまだまだ義母を追い詰めていくのです。＞＞【まんが】息子の奥さんのおねだり攻撃が止まらない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「俺だってしんどいのに冷たいなぁ〜」体調不良を訴える夫にうんざり！私も子も高熱なんですけど!? 「旦那を教育しなよ」善意の正論でママ友を追い詰めるマウント女子に読者が「耳が痛い」「ウザい」と大紛糾！ ヤバすぎ…「好きだから？」意味不明すぎる理由で何があっても自分は被害者【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.89】