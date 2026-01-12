アイドルグループ・CUTIE STREETが、成人の日である12日に都内で行われた『令和8年渋谷区はたちのつどい』に出演。パフォーマンス後の取材会では、“ステージに立った感想”や“20年後どんなグループになっていたいか”を明かしました。

1月29日に20歳となるメンバーの桜庭遥花さん（19）は「たくさんの方々と一緒に成人の日を迎えることができてすごくうれしかったですし、人生で一度しかない、はたちのつどいの日に、すごくすてきな思い出ができたなと思います」と明かしました。

また、グループ最年少の桜庭さんが20歳を迎えたら、メンバー全員で食事に行ってお酒を飲むことを約束しているそうで、“どんなお酒が気になるのか”と聞かれ「レモンが大好きなので、レモンサワーを飲んでみたいと思います」と元気に話す桜庭さん。

■おばあちゃんになっても『かわいいだけじゃだめですか？』を踊っていたい

さらに、20歳の目標について聞かれると「早寝早起きをします」と答え、「いっぱい寝ちゃうので、スッキリ起きられるように頑張りたいと思います」と意気込みました。

また、“20年後どんなグループになっていたいか”聞かれると、川本笑瑠さん（23）は「よくメンバーと話したりするんですけど、おばあちゃんとかになっても年1とかで“ツアーとかできたらな”“集まれたらな”とか夢の話はしてたりするので。おばあちゃんになってもキューストで『かわいいだけじゃだめですか？』って踊っていたいです」と20年後の思いを明かしました。