2way»ÅÍÍ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¾ô²½¥¢¥¤¥Æ¥à¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢!¡Ù¡Ö¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¡×È¯Çä
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè23ÃÆ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢!¡Ù¤è¤ê¡Ö¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Ä¤á¤Æ¥¸¥å¥¨¥ë¤Ç¾ô²½¢ö ¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¡×(5,940±ß)¤ò1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
1·î31ÆüÈ¯Çä¡Ö¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Ä¤á¤Æ¥¸¥å¥¨¥ë¤Ç¾ô²½¢ö ¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¡×(5,940±ß)
¡Ö¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Ä¤á¤Æ¥¸¥å¥¨¥ë¤Ç¾ô²½¢ö ¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¡×¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ô²½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÉÕÂ°¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¾ô²½µ»Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥é¡¼¥â¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥Ú¥â¡¼¥É¡×¤Î2way»ÅÍÍ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Í·¤Ù¤ë¥â¡¼¥É¤ÏÁ´5¼ïÎà¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¡Ê¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¾ô²½ver.¡Ë¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¡Ê¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾ô²½ver.¡Ë¡¢¥«¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Î¤¾¤¤¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¥¸¥å¥¨¥ë¤Ç¾ô²½¢ö ¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¡×¤ÈÆ±ÆüÈ¯Çä¤Î¡¢¡Ö¤¯¤ë¤Ã¤ÈÊÑ¿È¡ª ¥¸¥å¥¨¥ë¥¥å¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¥¥å¥¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥×¥ê¥¥Ã¥È¥ß¥é¡¼¥ë¡¼¥Ú¥»¥Ã¥È¡×(11,330±ß)¤â1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡û»Ë¾å½é¡ÖÃµÄå¡×¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢!¡Ù
ÉñÂæ¤Ï¡Ö1999Ç¯¡×¡£¡Øº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡Ù¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÃµÄå¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬º£²ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1999Ç¯¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¸½Âå¤«¤é1999Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£»þÂå¤ò¤³¤¨¤Æ¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈÍ§¾ð¡¢À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¡É¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿¼Â¡×¤¬¡Ö±³¡×¤Ë¡¢¡Ö±³¡×¤¬¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃ¯¤«¡×¤Î¹Í¤¨¤òÅú¤¨¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÈÅú¤¨¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
(C)ABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
