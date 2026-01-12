もう「ダル着見え」しない！【しまむら】おしゃれさんがお手本♡「スウェパンコーデ」

ラクさを重視したスウェットパンツをおしゃれに取り入れたいなら、シルエットはもちろん合わせるアイテム選びが重要です。「スウェパンコーデ」に迷ったら、おしゃれさんの着こなしアイデアをチェックするのが吉かも。今回ご紹介するのは【しまむら】のスウェットパンツを使ったコーデ。大人にも似合いそうだから、ぜひチェックしてみて。

ポイントは色合わせとメリハリ

【しまむら】「ダンボールバレルP」\1,969（税込）

やや太めのシルエットで脚のラインを拾いにくく、体型カバー力にも期待できるスウェットパンツ。鮮やかな赤のカーディガンを合わせることでスウェパンのラフさを引き締め、一気にお出かけコーデに。ゆるすぎないシルエットのカーディガンはメリハリを作りやすく、 だらしなく見えないのがポイントです。

トレンドアイテムを合わせて洗練見え

【しまむら】「OMIスエットバレルP」\1,639（税込）

スウェットパンツに、ブラウン系のスエード調ブルゾンをプラスしたコーデ。コンパクトな丈感と立体感のあるシルエットが、スウェパンのボリュームと好バランスです。トレンド感のあるアウターを合わせることで、カジュアルなのにどこか洗練された印象に。足元はスニーカーでラフにしても、全体の色味とシルエットが整っているのでダル着感を払拭できそうです。

Writer：licca.M