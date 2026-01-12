笑福亭鶴瓶が１２日までにＳＮＳを更新。自宅のあるハワイで年末年始を過ごしたことを明かした。鶴瓶は毎年正月や夏休みをハワイで過ごしている。

「２０２６年おめでとう」と新年を祝う花火を、海とダイヤモンドヘッドを見渡す絶景のバルコニー（ラナイ）から見たことを明かしていた鶴瓶。１０日付けで「今回アラモアナの最終日の夕日です。次はいつかなぁ。早く帰ってきます。」と自宅から見える美しい夕日の写真を複数枚添えた。

これらの投稿には「めっちゃ綺麗」「癒されました」「ラナイからこんなに綺麗なサンセットが見られるなんて幸せですね」などの声が。ほかにも帰国便が同じだったという人からは「搭乗窓口で遠くからお見かけしました。お見かけしただけで涙が溢れてきてプライベートなのでお声がけするのを憚かれました」というコメントが。また、かつて、ハワイの空港でターミナル行きのバスに乗った際に出会ったという人からは「小さな息子を抱っこして立っていた私に 鶴瓶さんだけが声をかけてくれて席を譲ってくれました。優しい鶴瓶さん、あの時は本当にありがとうございました！」と思い出とともに感謝の言葉も寄せられている。