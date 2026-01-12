2026年の北米映画興行は幸先の良いスタートを続けている。新年はじめての週末となった前週、コロナ禍以降では最高の興行収入を記録したことにつづき、新年11日間の累計興行収入は3億2370万ドル（前年比プラス23%）の好水準。また、1月9日～11日の週末3日間では約1億ドルを記録し、こちらも前年比プラス25%と上々の成績だった。

好調を牽引するのは、公開4週目を迎えた『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』だ。北米週末映画ランキングで4週連続No.1に輝いたのは『バービー』（2023年）以来およそ2年半ぶりの快挙で、この週末も3日間で2130万ドル（前週比マイナス48.6%）を記録。過去作ほど好調とは言えないが、北米興収3億4259万ドル、世界興収12億3059万ドルという成績はめざましい。

『アバター』とともに昨年から興行を支えるのは、同じくディズニーの大ヒット作『ズートピア2』と、シドニー・スウィーニー主演のR指定サイコスリラー『The Housemaid（原題）』だ。後者のヒットは予想外で、『アバター』と同じく公開4週目にして週末ランキング第3位をキープ。製作費3500万ドルに対し、北米興収9415万ドル、世界興収1億9200万ドルを記録した。作品としての評価も高いだけに日本公開を期待したい。

今週、この『The Housemaid』と接戦を繰り広げたのが、密室アニマルパニック映画『おさるのベン』だ。週末3日間の興行収入は1130万ドルで、『The Housemaid』の1120万ドルと第2位の座を争っている（この数字は速報値のため、確定段階で順位が入れ替わる可能性は非常に高い）。

本作は、ハワイにある実家に帰省した大学生ルーシーが、幼い頃からともに暮らしてきたチンパンジーのベンに起こった異変から恐怖に突き落とされる物語。監督は『海底47m』シリーズや『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』（2021年）のヨハネス・ロバーツが務めた。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア77%・観客スコア73%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B-」評価と、やや賛否両論だがホラージャンルとしては想定内の成績だ。男性が観客の58%、18歳～34歳が全体の59%という観客分布もあって口コミの爆発力は期待しづらいが、来週以降どうなるか。日本公開は2月20日。

今週もうひとつの新作は、ジェラルド・バトラー主演のディザスター映画『グリーンランド 地球最後の2日間』（2020年）の続編『Greenland 2: Migration（原題）』。週末3日間で850万ドルを記録し、第5位に初登場した。

前作はコロナ禍のため北米では配信リリースとなったが、海外でまずまずの成績を示し、続編の製作につながった。彗星の衝突で崩壊した地球で、生き延びた家族が新たな居住地を求めるストーリー。『おさるのベン』と男女比はあまり変わらなかったが、観客の年齢層はやや高めとなった。Rotten Tomatoesでは批評家58%・観客66%、CinemaScoreでは「B-」評価。日本公開は未定。

ジャンル映画がランキング上位を盛り上げるなか、アワードシーズンの本格化にも注目だ。第6位はティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、北米興収は7013万ドルを記録し、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024年）を抜いてA24史上No.2のヒット作となった。

シャラメは第83回ゴールデングローブ賞にて、主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を史上最年少で受賞。レオナルド・ディカプリオやジョージ・クルーニー、ジェシー・プレモンスといった強豪を破り、アカデミー賞にも一歩近づいたことが、次週以降の興行に大きな影響を与えることになるかもしれない。

作品賞（ドラマ部門）に輝いたクロエ・ジャオ監督『ハムネット』は、北米週末ランキングで第16位、公開規模もやや縮小ムードだが、ここから映画賞の盛り上がりとともに再び規模を拡大する可能性がある。ウィリアム・シェイクスピアの故郷イギリスでも公開が始まり、上々の滑り出しを記録しているようだ。

ベスト10圏外ながら、第11位『これって生きてる？』はブラッドリー・クーパーの監督最新作。ウィル・アーネット演じるアレックスが、離婚を経てスタンダップコメディアンに転身する物語で、この週末は北米1475館（前週比プラス1442館）で240万ドル（前週比プラス888.9%）を記録した。日本公開は4月17日。

第12位のパク・チャヌク監督『しあわせな選択』は前週からワンランクアップ。上映劇場を北米147館にやや拡大（前週比プラス102館）し、北米興収は133万ドルとなった。1館あたりの平均興収は9064ドルと、現在公開中の映画ではぶっちぎりに高い。3月6日公開。

【北米映画興行ランキング（1月9日～1月11日）】1.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（→前週1位）2130万ドル（-48.6%）／3700館（-135館）／累計3億4259万ドル／4週／20世紀スタジオ

2.『おさるのベン』（初登場）1130万ドル／2964館／累計1130万ドル／1週／パラマウント

3.『The Housemaid（原題）』（→前週3位）1120万ドル（-25.8%）／3123館（+53館）／累計9415万ドル／4週／ライオンズゲート

4.『ズートピア2』（↓前週2位）1010万ドル（-47.9%）／3200館（-85館）／累計3億7884万ドル／7週／ディズニー

5.『Greenland 2: Migration（原題）』（初登場）850万ドル／2710館／累計850万ドル／1週／ライオンズゲート

6.『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（↓前週4位）763万ドル（-39.3%）／2512館（-375館）／累計7013万ドル／4週／A24

7.『Anaconda（原題）』（↓前週5位）510万ドル（-49%）／3075館（-434館）／累計5427万ドル／3週／ソニー

8. 『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』（↓前週6位）380万ドル（-54.3%）／2567館（-650館）／累計6363万ドル／4週／パラマウント

9.『David（原題）』（↓前週7位）308万ドル（-59.8%）／2475館（-425館）／累計7517万ドル／4週／Angel

10.『Song Sung Blue（原題）』（↓前週8位）298万ドル（-49.2%）／2262館（-443館）／累計3112万ドル／3週／Focus Features

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年1月12日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）