アイドルグループ「CUTIE STREET」が12日、東京・渋谷区のLINE CUBE SHIBUYAで行われた「はたちのつどい」に登壇。ライブパフォーマンスを披露し、来場した新成人にエールを送りました。

【写真を見る】【CUTIE STREET】渋谷区「はたちのつどい」でライブパフォーマンス披露 「20年後も踊っていたい」





ライブ後に会見を行ったメンバーの佐野愛花さんは“人生の中で大きな節目となる機会に呼んでいたけてパフォーマンスできたことがうれしく、皆さんお顔がキラキラしていてエールを送りにいったのに皆さんからパワーをたくさんもらえました”と語りました。









また、今月２９日に、二十歳の誕生日を迎える最年少の桜庭遥花さんは“人生で一度しかない二十歳の集いですけど、こうして自分たちがお祝い出来てすごくうれしかったですし、私も二十歳の代だったので自分にもスゴイ素敵な思い出になりました”と喜びました。









29日の誕生日は、仕事が入っているそうですが仕事終わりにはメンバーと一緒に、はじめてのお酒を一緒に飲むことを計画しているそうで、桜庭さんは“私はレモンが大好きなのでレモンサワーを飲んでみたいと思います”と語り、両親とは“なにも決めていなかったけど旅館とかに行って一緒にお酒とか飲めたら楽しいなと思いました”と、来る日を心待ちにしている様子でした。











川本笑瑠さんは“ライブ中に感じたのは、おじいちゃんおばあちゃんになった時に「私の成人式の時にキューストが来たんだ」って話題になったりするのかなって思ったら感動して、そんな風に言ってもらえるグループになれるようにこれからも頑張りたいなと思ったし、私たちの全力さが(新成人の)皆さんに伝わったらいいな、という思いできょうはライブしました”と語りました。









ライブは新成人にも好評だったようで、真鍋凪咲さんは“声を挙げてくれたりニコニコ見てくれたり、そういう皆さんの笑顔のもとになってるんだなと思うとすごくうれしいです”と笑顔を見せていました。









また、グループの二十歳像について聞かれると川本さんは“メンバーともよく話をしていますけど、おばあちゃんになっても年１とかで集まってツアーとかで「かわいいだけじゃだめですか?」を踊っていたいです”と夢を語ってくれました。









なお、古澤里紗さんは左足首の剥離骨折のため欠席しました。



