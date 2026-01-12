◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

初優勝を目指した鹿島学園は、神村学園に０―３で敗れ、県勢４５大会ぶりの優勝にあと一歩届かなかった。前半に２失点し、２点を追う後半は立ち上がりから猛攻を続け、後半７分には右ＣＫの流れからＦＷ内海心太郎（２年）が右足シュートを放つもポストにはじかれ、同１１分には右ＦＫからＦＷ渡部隼翔（３年）がフリーでヘディングシュートを放つもＧＫに阻まれる。その後も主将ＤＦ斉藤空人（３年）がセットプレーから惜しいヘディングシュートを放つもわずかにゴール左の枠から外れ、終了間際にカウンターから失点して、力負けとなった。

ヘディングシュートの場面に、斉藤は「あそこで決められなかったのが一番悔しいし、キャプテンとして何も残せていなくて、引退となってしまった。あのヘディングは自分を強くすると思うので、次は決められるように頑張りたい」と話した。

入学時から主将を志願し、最高学年になってから主将としてチームを束ねてきた斉藤。鈴木監督のもとで「自主性」が磨かれ「自分で判断して、自分で考える力は監督に教えてもらって、そのおかげで、困った時に自分で決断するとか、苦しい時に自分で判断することは、監督が自由に与えてくれる時間で成長出来た。自分はキャプテンやりたかったので、（自主性の部分は）もっと伸びたかなと思います」と、３年間の歩みを振り返る。

今後は大学に進学し、プロを目指す。以前の取材ではサッカー選手としての目標に「最終的な目標はプロサッカー選手。大学入って４年でプロになるっていうのは大体の人はそうだなと思うんですけど、自分はそれじゃなくて、できるだけ早くプロの世界に行きたいと思っているから、１年でも２年でも早くプロの世界に行きたい」と決意を示していた斉藤。わずかに外れたシュートを成長への原動力に変えて、高みを目指していく。