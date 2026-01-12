お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が12日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いタレント・やす子（27）による連日の“炎上”について言及する場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「やす子、最近めちゃくちゃ」を取り上げた。

やす子は9日にX（旧ツイッター）を更新し「最近のやす子は 面白くなさすぎて炎上 声が気持ち悪いで炎上 逃走中のミッションに参加しなくて炎上」と“自虐”していた。

この件について、粗品は「一回休憩して、楽しくいこうぜ〜」とコメントしたが「ただぁ!今こそネタに打ち込みなさい」とアドバイス。「最近ネタやってないんちゃう?やっぱりネタやって」といい「自分たちがお笑いを志したとき、トークとか平場とかそんなのなかったからな。ほぼ全ての芸人がネタから始まってるわけやから」と語気を強めた。

「世間の評価を覆すのも、自分の存在意義を強調するのも結局ネタやで」としたが「たとえば、やす子が“もうネタやりたくないんです”っていうスタイルなら、仕方ないけど。それはもうタレントやからな。芸人としてはあんまり見られへんくなるかもしれんけど、それは一個の道で。まあ親が喜んだらええからな」と語っていた。