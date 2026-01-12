楽天・宗山塁内野手（22）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。東北のファンへの感謝の思いを明かした。

1年目シーズンは1軍で“完走”。122試合に出場し、打率・260、3本塁打の記録を残した。

宗山は「楽天ファンの人の温かさが凄い。他球場がどうとかそこまで分からないですけど、仙台の球場だったり、東北のファンの方々の見守ってくれている感じは他と違う」と振り返った。

この言葉に杉谷氏も同意。日本ハムでの現役時代を振り返り、「俺なんて別のチームなのにミスして“やっちまったよ”と戻っているとベンチ横のシートから（楽天の）銀次さんのタオル持った人に“切り替えて！”って励まされた」と明かした。

ルーキーイヤーで1年間やり通せた要因として東北のファンの存在は大きい。

宗山は「嫌な気持ちにさせずプレーしやすい雰囲気をファンのみなさんに作っていただいている。声かけも“頑張れ”とか前向きになれ、助けられたと思う」と感謝した。

杉谷は「温かく見守りたくなる人柄なのよ」と、宗山の人間性も東北のファンにマッチしていると指摘した。