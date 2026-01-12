日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日に放送され、タレントの村重杏奈（27）とお笑いタレントのやす子（27）が一人のイケメンプロ野球選手をめぐって熱い火花を散らした。

昨年までの12球団対抗戦からセ・リーグとパ・リーグの対決に変更された今回。

10枚の動く的にボールを当てて抜く名物競技「ULTRAターゲットピッチ」のコーナーで「村重はどうですか？この競技」と聞かれた村重は「私、推しメンの選手いるんですよ」とし、「達選手。カッコ良くないですか！？」と甘いマスクと194センチの高身長で女性からの人気も高い日本ハム・達孝太投手（21）のビジュアルにうっとりとした。

だが、ここで村重と同じ1998年生まれで、出身地も同じ山口県というやす子が「村重さぁ〜ん！私も狙ってるんであんまり言わないでくださぁ〜い！」と“待った”をかけると、村重は「ライバル〜！」と苦笑い。達もたじたじとなった。

その後、12人目の大トリでこのコーナーに挑戦することになった達は「もう全部抜くしかないですよね」と10枚抜きのパーフェクトを宣言。チームメートの清宮幸太郎内野手（26）は「大トリなんで、それはそれは…いいピッチング期待してますよぉ〜？」とニヤニヤしながらプレッシャーをかけた。

村重も「いやもう頑張ってほしいですね。プレッシャーに強いのかとか凄い気になります」とコメント。ここで番組が事前に実施したアンケートで達が「結婚相手に求める条件」に「強いメンタル」と書いていたことが紹介されると、村重は「ありがとうございます！！！」と“メンタルには自信あり”とばかりに自信満々の表情を浮かべた。

だが、村重とやす子、そして清宮幸の期待を背負ってボールを握った達は次々と的を外し、パーフェクトどころか記録0枚でフィニッシュ。

「ちょっと〜！！！」（村重）「うそでしょ〜？？？」（やす子）という声が会場に響くなか、苦笑いの達は「いや、でも、ここにいる誰よりもカッコいい顔はできたなと思います」と負け惜しみを口にして笑いを誘った。

ここで感想を聞かれた村重は「いや…ちょっと…がっかりしましたね」とトーンダウンし「ちょっとカッコいいとこ見たかったんで…」と苦笑い。それでも、達の前に唯一0枚だったDeNA・中川虎大投手（26）だけは「仲間ができてめっちゃうれしい！」と喜色満面でしっかりとオチをつけて達を苦笑いさせていた。