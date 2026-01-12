68歳男性・月の年金17万7821円「趣味のゴルフも楽しめる年金額に満足」穏やかな老後1人暮らし
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、佐賀県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：佐賀県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の資産：預貯金700万円、リスク資産50万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：12万4000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「老後を過ごすには、十分な年金額。貯蓄額を考えると、趣味であるゴルフも楽しめる額であるため」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「スーパー等で割引シールが貼ってある商品を購入する」など節約を心掛けているとあります。
今の生活については「今後もし突発的な支出が重なった際、お金が足りるか心配。また、年金額が下がると生活にも関わってくるため、やりくりできるのか」と不安を吐露します。
一方で「ゴルフをしたり、読書をしたりして、まったりとゆったりと過ごす時間を楽しんでいる」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
