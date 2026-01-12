© Kyle Barr / Gizmodo

縦にビヨ〜ン。ある意味、省スペース。

これ、ASUSが今年のCESに出してきた「ROG Zephyrus Duo」の新作です。世界初、おそらく唯一無二となるであろう16型2画面。ぶっとくしたヒンジが、縦に積み上げた画面もしっかり支えます。

2022年モデルでは画面とキーボードの隙間に14.1型のサブパネル搭載だったので、キーボードとマウスパッド操作の妨げになる嫌いがありましたが、今回その心配はありません。

デザインは14型2画面をキーボードに磁石でアタッチするAsus Zenbook Duoからヒントを得たもの。天板には、Zephyrus G14 ＆G16のトレードマークである斜めに横切るLEDイルミネーション（スラッシュライティング）も入っています。

© Asus

© Kyle Barr / Gizmodo

いろんなモードで開ける

Zenbook Duoみたいに縦横どちらの方向にも自在に開ける画面は、出先で仕事やゲームを無理なくこなすため、同梱のスタンドに立てかけて使用可能なように工夫されています。ひとつの画面では仕事が成り立たない人にとっては特に便利な仕様ですね。

2画面の展開モードは次の5通り。

Windows 11では一度に遊べるゲームは1画面までなので、そこが痛いところですが、テントモードのデモでは2画面にゲームをミラーリングしてました。こういうことができるなら、複数参加型ゲームで2人のプレイヤーがちっちゃい画面に額を小突きあわせて群がる必要もなさそうです。

ちなみに今年は、改良版Zenbook Duoも出ます。こちらはヒンジが前よりシームレスになって、ベゼルの面積が減ったのが特長ですが、Zephyrusのほうが大画面で処理性能も上。もっとも、3Kで120Hzの有機ELによる2画面構成ですので、大概のゲーミングニーズはこれでカバーできます。まあ、処理性能的には「次世代Intel Core Ultra」とNvidia GeForce RTX 5090という微妙なミックスで、薄型なせいかTGP (Total Graphics Power) は135Wどまり。そのため過剰な期待は禁物かもですが…。

© Kyle Barr / Gizmodo

© Kyle Barr / Gizmodo

実際に2画面ノートPCが買いかどうかは、1画面よりどれだけ便利か、で決まりますよね。ただでさえゲーミングノートはバッテリー持ちが課題と言われるなか、2画面を同時に使うとなるとバッテリーの減りだってそのぶん早くなりそうですし。

そんな懸念はあるものの、今回はコジマプロダクションとのコラボで実現したROG設立20周年記念モデル「ROG Flow Z13」も用意されているので、ファンなら必見でしょう。

こちらの筐体は Death Stranding 2: On a Beach のアートディレクターが手がけたデザイン。ゲームに最適なAMD Ryzen AI Max+ 395 APUが搭載されているほか、新しいキーボードカバーや背面ベントグリルもカッコよくて、コジマプロダクションのシンボルキャラクターであるルーデンスを知らない人でも、思わずハッとさせられる存在感があります。

なお、日本での発売は今年前半となる予定。