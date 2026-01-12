44季ぶりに両国内カップ戦初戦敗退のマンU…今季の試合数は1914-15シーズン以降最少に
マンチェスター・ユナイテッドの今季の試合数は1914-15シーズン以降で最少となるようだ。英『BBC』が伝えている。
11日に行われたFA杯3回戦でマンチェスター・Uはブライトンと対戦。前半12分にブライトンに先制を許すと、後半19分に追加点を献上してしまう。40分にFWベンヤミン・シェシュコの得点で1点差に詰め寄るも、45分にMFシェイ・レイシーが退場となって万事休す。1-2の敗戦を喫し、FA杯初戦敗退が決まった。
カラバオ杯では初戦となる2回戦で4部相当のグリムズビー・タウンにPK戦で敗れており、1981-82シーズン以来、44シーズンぶりに両国内カップ戦で初戦敗退の屈辱を味わうこととなった。
今季、欧州カップ戦に出場していないマンチェスター・U。この結果、今季の試合数はプレミアリーグ38試合、FA杯とカラバオ杯1試合ずつの計40試合のみに。これは1914-15シーズン以降、最少の数字となる。
なお、プレミアリーグでは7位につけているものの、首位アーセナルとの勝ち点差は17まで開いている。
