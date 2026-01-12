Ado、ドラマ『ヤンドク！』主題歌の新曲「エンゼルシーク」の全世界同時配信が決定！1月26日22時にリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoの新曲「エンゼルシーク」が、1月26日22時に全世界同時配信されることが発表。あわせて、ジャケット画像も公開された。

■ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレートな表現とマッチ

「エンゼルシーク」は、主にVOCALOID楽曲のコンポーザーとして活動する作詞・作曲・編曲家の煮ル果実が手がけた楽曲で、主題歌に起用されたドラマ『ヤンドク！』のために書き下ろされた、Adoにとっての2026年第一弾となる楽曲。ボカロPの煮ル果実とは、2022年にリリースした「マザーランド」ぶりとなるタッグ。ド直球なロックサウンドとトリッキーなリリックがAdoのストレートな表現のボーカルと合わさって、年始から盛り上げる1曲に。また、ジャケットのイラストは絵師のちゃっぴーが、ロゴはマルチクリエイターのZIIEKがそれぞれ手掛けた。

1月12日よりスタートした新月9ドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり医療現場に新しい風を吹き込んでいく、橋本環奈が主演を務める痛快医療エンターテインメント作品。ドラマとともに2026年初の新曲「エンゼルシーク」を、ぜひ楽しみにしよう。

■リリース情報

2026.01.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エンゼルシーク」

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「おどるポンポコリン」

■ライブ情報

『Ado STADIUM LIVE 2026』

07/04（土）神奈川・日産スタジアム

07/05（日）神奈川・日産スタジアム

■番組情報

フジテレビ『ヤンドク！』

2026年1月12日スタート

毎週月曜21:00～21:54 ※初回30分拡大

[出演者]

橋本環奈

向井理

宮世琉弥

音尾琢真

馬場 徹

薄幸（納言）

許 豊凡（INI）

／

内田理央

大谷亮平

大塚寧々

／

吉田鋼太郎

他

脚本：根本ノンジ

主題歌：Ado「エンゼルシーク」（ユニバーサル ミュージック）

音楽：近谷直之

プロデュース：高木由佳（「高」は、はしごだかが正式表記）、貸川聡子（共同テレビ）演出：佐藤祐市、淵上正人、菊川誠、朝比奈陽子

制作協力：共同テレビ

制作著作：フジテレビ

■関連リンク

『ヤンドク！』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/yandoku_fuji/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/

■【画像】「エンゼルシーク」ジャケット