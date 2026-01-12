¹â»Ô¼óÁê¡¡²ò»¶ÁíÁªµó¤Ê¤éÆüÄø¤ÏÎñ¤·¤À¤¤¡©¡Ö£¸Æü¡áÍ§°ú¡×¤«¡Ö£±£µÆü¡áÀèÉé¡×¤«
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤ÆÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬£¹Æü¤Ë¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¤Îµ»ö¤ÏÅö½é¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¿¦¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤ÏÁªµóÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁíÁªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ï£²·î£¸Æü¤«£±£µÆü¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÎòÂå¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÏÁíÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤ËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤»þ´ü¤Ë¤ä¤ë¤«¡¢¡ØÂç°Â¡Ù¡ØÊ©ÌÇ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏ»ÍË¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡£²áµî¡¢ÁíºÛ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÂ¿®¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤«¤±¤â¤»¤º¡¢Ê©ÌÇ¤ËÁíÁªµó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¡¢ÁíÁªµóÆüÄø¤Ç¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿£¸Æü¤Ï¡ØÍ§°ú¡Ù¡¢£±£µÆü¤¬¡ØÀèÉé¡Ù¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞÅÁÅý¤ÎÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ØÀè¤ó¤º¤ì¤ÐÂ¨¤ÁÉé¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬»ý¤¿¤ì¤ëÀèÉé¤è¤ê¤âÍ§°ú¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢ÅÞÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÅÞ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤À¤ÈµÄÀÊ¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¿ô»ú¤¬¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Æ±Î½ÂåµÄ»Î¤Ï¡Ø¹â»ÔÁíºÛ¤Î²ò»¶¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤ËÁªµó¤¬¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÎñ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£