Ado¡¢¿··î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Ado¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¤¬¡¢1·î26Æü(·î)22:00¤ËÁ´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï1·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿··î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×¤Ï¥Ü¥«¥íP¤Î¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£Ado¤È¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤È¤Ï2022Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¿¥Ã¥°¡£¥ÉÄ¾µå¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Ado¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÉ½¸½¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ç¯»Ï¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë1¶Ê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï³¨»Õ¤Î¤Á¤ã¤Ã¤Ô¡¼¡¢¥í¥´¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎZIIEK¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¿··î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤È¤·¤Æ¹Ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¤¿¤¬¤ß¡¦¤³¤È¤Ï¡Ë¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ò·Ð¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡×
2026Ç¯1·î26Æü(·î) 22:00 Á´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®
https://ado.lnk.to/angelseekPR
¢£·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù
2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¡Ê·î¡Ë 21»þ¡Á21»þ54Ê¬
¢ã½Ð±é¼Ô¢ä
¶¶ËÜ´ÄÆà
¸þ°æ Íý
µÜÀ¤Î°Ìï
²»ÈøÂö¿¿
ÇÏ¾ì Å°
Çö¹¬¡ÊÇ¼¸À¡Ë
µö ËËÞ(INI)
¡¿¡¡
ÆâÅÄÍý±û
ÂçÃ«Î¼Ê¿
ÂçÄÍÇ«¡¹
¡¿
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
Â¾
¢ãµÓËÜ¢ä
º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡¢¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂ¾¡Ë
¢ã¼çÂê²Î¢ä
Ado ¡Ø¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¡¼¥¯¡Ù (¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯)
¢ã²»³Ú¢ä
¶áÃ«Ä¾Ç·
¢ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¢ä
郄ÌÚÍ³²Â
ÂßÀîÁï»Ò¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¢ã±é½Ð¢ä
º´Æ£Í´»Ô¡Ê¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¡Á½Ö´Öµ²±ÁÜºº¡¦É¢ÈÉ¡Á¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡ÙÂ¾¡Ë
Ê¥¾åÀµ¿Í¡Ê¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡ØÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡Ø¼«Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¸øÅ¾¤¹¤ë¡ÙÂ¾¡Ë
µÆÀîÀ¿¡Ê¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ØÉü½²¥«¥ì¥·¡Ù¡Ø¤ª·Þ¤¨½ÂÃ«¤¯¤ó¡ÙÂ¾¡Ë
Ä«ÈæÆàÍÛ»Ò¡Ê¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡Ø½÷Í¥¤á¤·¡ÙÂ¾¡Ë
¢ãÀ©ºî¶¨ÎÏ¢ä
¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¢ãÀ©ºîÃøºî¢ä
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.fujitv.co.jp/yandoku_fuji/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/yandoku_fuji
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/yandoku_fuji/
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@yandoku_fuji
◾️¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡¡Ado¤È»ä¡Ù
2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
Ãø¼Ô¡§¾®¾¾À®Èþ¡¡È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¡ISBN¡§978-4-04-897660-2
²Á³Ê¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÊÇ¿ô¡§336¡¡È½·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½¡¡
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR
¢§¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/vivarium_songPR
◾️¡ãAdo 5th Anniversary Exhibition ¡ÈAdotomy¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/
¢¡Åìµþ
¾ì½ê¡§À¾Éð½ÂÃ«Å¹ ¥â¥ô¥£¡¼¥À´Û6¡¦7³¬¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¾å¡Ë=ÆÃÀß²ñ¾ì
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-1
¡¦JR»³¼êÀþ ½ÂÃ«±Ø ¥Ï¥Á¸ø²þ»¥ÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥í È¾Â¢ÌçÀþ¡¦ÉûÅÔ¿´ÀþÃÏ²¼ÄÌÏ©¡Ê½ÂÃ«¤Á¤«¤ß¤Á¡Ë½Ð¸ýA6-C¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya
¢¡Âçºå
¾ì½ê¡§¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª£·³¬¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5ÃúÌÜ1-60
¡¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±ØÌó ÅÌÊâ1Ê¬
¡¦Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø Ìó7Ê¬
https://www.nambaskyo-convention.com
¢¡Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦Á°Çä·ô
Á°ÇäÆþ¾ì·ô¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕÁ°ÇäÆþ¾ì·ô¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¡¢ ¥Á¥±¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¡¢Âçºå²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÉÕÁ°Çä·ô¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ°ú´¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸åÆü°ú¤´¹¤¨¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü·ô
Æþ¾ì·ô¡§2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÅöÆü²ñ¾ìÁë¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°Çä·ô¤¬´°Çä¤Î¾ì¹ç¤Ï²ñ¾ìÁë¸ý¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æü»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÇÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°ìÈÌÀèÃåÍ½Ìó
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á³ÆÆþ¾ìÆüÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç
¿½¹þÂÐ¾Ý¼Ô¡§Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ
¿½¹þ¾å¸ÂËç¿ô¡§1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤³Æ»þ´ÖÏÈ¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç
¢£¡ãAdo STADIUM LIVE 2026¡ä¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
³«¾ì / ³«±é¡§16:00 / 18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
ÍÎÁ²ñ°÷¥µ¥¤¥È¡ÖAdo¤Î¥É¥¥É¥ÈëÌ©´ðÃÏ¡×²ñ°÷£³¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ
¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59 ¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃêÁª¡Ë
https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊSÀÊ¡¦AÀÊ¡¦BÀÊ¡¦¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Î¤ß¼õÉÕ¡Ë
¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59 ¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃêÁª¡Ë
https://x.com/ado_staff
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
VIPÀÊ¡ï30,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿VIP¥°¥Ã¥º&ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
SSÀÊ¡ï20,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¡ï15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë
SÀÊ¡ï15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
AÀÊ¡ï10,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
AÀÊ¡ÊÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡Ë¡ï10,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
BÀÊ¡ï7,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¼Ö°Ø»ÒÀÊ\15,000¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ö3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿2ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡ö1¿½¹þ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¸ÂÄê 4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ï2Ëç¤Þ¤Ç
¢¡ÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô ¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¡¦¹ØÆþ»þÆ±¹Ô¼ÔÅÐÏ¿É¬¿Ü¡ÊÆþ¾ì»þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÇÛÉ¬¿Ü¡Ë
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¹ØÆþ»þ¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ßÊ¬ÇÛÉÔ²Ä¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±»þÆþ¾ì²Ä¡Ë
