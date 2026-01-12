長期休みに行きたいと思う「秋田県の旅行先」ランキング！ 2位「白神山地」を抑えた1位は？
年が明けて一段と寒さが厳しくなるこの時期、まとまった休みを利用して日常を離れた旅を計画する方も多いのではないでしょうか。白銀の世界が広がる絶景や、冬にしか出会えない幻想的なイベントを巡る旅は、きっと忘れられない思い出になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「秋田県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白神山地／67票2位に選ばれたのは、世界自然遺産として知られる「白神山地」です。人の手がほとんど加わっていない世界最大級のブナの原生林が広がり、秋田県側の拠点では、世界遺産の核心部とほぼ同様の自然を体感できる「岳岱自然観察教育林」でのトレッキングや、清流が美しい「真瀬渓谷」巡りなどが観光の目玉となっています。長期休みを利用して本格的なトレッキングに挑戦したり、ガイドと共に森の動植物について学んだりと、大自然に深く浸る体験が魅力。その圧倒的な生命力を感じる景観は、日常を忘れさせてくれる至高のパワースポットです。
回答者からは「世界遺産に登録されている場所なので、人生経験として行ってみたいから」（20代女性／岡山県）、「世界最大級のブナの天然林を楽しみたいから」（40代女性／愛媛県）、「世界遺産に登録された原生林が広がり、自然の神秘と静けさを満喫できるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：乳頭温泉郷／77票1位に輝いたのは、秘湯ファン憧れの聖地「乳頭温泉郷」です。十和田八幡平国立公園内に位置し、それぞれ泉質の異なる7つの宿が点在しています。趣のある「湯めぐり帖」を手に、10種類以上の多種多様な源泉を巡り、ブナの原生林に囲まれた露天風呂を堪能するスタイルが人気。大地の恵みである温泉と山菜などの食を楽しみながら、日常を離れて心身を癒やすぜいたくな「湯治」の時間を過ごせる点が、多くの支持を集めました。
回答者からは「秘湯として有名で、静かな環境の中で温泉を楽しめる点に魅力を感じました。長期休みに心身ともにゆっくり休めそうだと思ったためです」（20代男性／愛媛県）、「寒風山が特にずっと行きたいと思っている場所なので、長期休みを使って行きたいから」（20代女性／青森県）、「雪景色を楽しみながら入る温泉が格別だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)