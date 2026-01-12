9人組ガールズグループ・NiziUのMAYAさん（23）が11日、自身初となる描き下ろし絵本の発売記念イベントに登場。メンバーからの温かい反応を明かしました。

■初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』

デビュー5周年という節目を迎え、新たな表現の場として“絵本”を選んだMAYAさんの、初となる描き下ろし作品『まっしろなちょうちょ』。「ありのままの自分でいい」というメッセージが込められ、一匹のまっしろな蝶が“本当の自分の色”を探し求めて羽ばたく姿が描かれています。

本作について、MAYAさんは「色味もそうですし、言葉だったりとかも“MAYAが詰まった作品”になってるので、この絵本を読んでいただけたら、心がほっこりする作品にもなってますし、私がどんな人なのかを自己紹介できる作品みたいな感じになってる」と笑顔で語りました。

■メンバー愛に涙「誰かの心に届いた作品になってよかった」

また、NiziUのメンバーも作品を見てくれたそうで「みんな出る前から予約してくれて」と明かし「いざ（発売日の）24日になったときに、みんな家の前に絵本の宅配がいっぱい届いてて、一人ずつ“届いたよ〜”って見せてくれて、自分のことかのように喜んでくれたので、私もそれで泣きそうになりました」と語りました。

さらに、RIMAさん（21）の反応について「メンバーのRIMAが、初めて読む風景を動画に撮って、動画にして読んでる姿を送ってくれたんですけど、読む前からずっと泣いてて“感動する〜”って、じっくり読みながらも涙しながら読んでくれてたのが、本当に愛だなって感じましたし、私が絵本を出したことに対する喜びと、絵本での感動とダブルで泣けたって言ってくれて、誰かの心に届いた作品になってよかったなって思いますし、こうやって愛してもらえる、こんなに優しいかわいらしいメンバーに出会えてすごくうれしかったです。私も泣きましたそれを見て」と、メンバー愛を語りました。