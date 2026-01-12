女性レーシングドライバーのＪｕｊｕこと野田樹潤（１９）が１２日、自身のインスタグラムを更新。「２０歳成人の日。両親をはじめ皆さん、これまで見守ってくださりありがとうございました」などとつづり、振り袖姿の自身の写真や、両親との３ショットなどを投稿した。

落ち着いて格式の高い深緑色に華やかで色とりどりの花柄や古典柄の振袖を着こなしたＪｕｊｕは「２０歳と言って何が大きく変わる訳ではありませんが、これからも『負けても負けてもあきらめない』『咲かない時は根を生やせ』『本物は最後に残る』の精神でブレずに進んでいきます。シーズンを振り返るタイミングで、やり切ったと言えるように」と決意表明。レーシングスーツとはまったく違うたたずまいのＪｕｊｕの姿に、フォロワーからは祝福に加えて「大和撫子ですね 振袖、とっても良く映っておられます！！」「レーシングスーツはカッコイイ！！振袖姿は綺麗で可愛いね」「素敵なお着物で、よく似合ってますね」「和装が本当に似合ってる」「それにしても、やばいくらい可愛い」「可愛いから綺麗になって、ご両親も喜んでますね」「とてもチャーミングです」「おしとやかで綺麗 シックな着物 似合いますね」などとコメントが寄せられた。

Ｊｕｊｕは元Ｆ１ドライバーの野田英樹氏の次女で、幼い頃からレースで活躍。２４年からは日本最高峰カテゴリーのスーパーフォーミュラに参戦している。